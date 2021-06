Nelle prossime puntate di Love is in the air in onda su Canale 5, Ferit e Selin annunceranno che si sposeranno entro una settimana. Una decisione la loro che manderà in crisi Serkan, il quale chiederà aiuto a Eda affinché impedisca il matrimonio. La giovane quindi studierà un piano cercando di far passare più tempo insieme ai due ex fidanzati. Serkan sembrerà però molto confuso sui suoi sentimenti, visto che comincerà a provare qualcosa di profondo per la 'finta' fidanzata. Engin si accorgerà dell'irrequietezza dell'amico e riuscirà a scoprire la verità sul finto fidanzamento con Eda.

Selin e Ferit annunciano le nozze, Serkan in crisi

In Love is in the air, Selin e Ferit dopo un periodo di crisi, annunceranno di volersi sposare entro una settimana. Una decisione che spiazzerà Serkan, il quale andrà letteralmente in crisi. L'architetto infatti implorerà Eda di fare tutto il possibile per far saltare il matrimonio. La giovane dunque, dirà a Selin che anche lei e Serkan avranno intenzione di sposarsi e che Aydan la aiuterà nella scelta dell'abito da sposa. Con questo inganno, Eda riuscirà a convincere Selin a ricorrere anche lei all'aiuto di Aydan per la scelta del vestito, rimandando quindi il viaggio che aveva in programma con il suo promesso sposo prima del matrimonio. Le due ragazze si ritroveranno dunque insieme per tutto il pomeriggio a provare vestiti da sposa.

Eda aiuta Serkan a far saltare le nozze di Selin

Con questo stratagemma, Eda prenderà tempo per studiare la mossa successiva. Nel corso delle prossime puntate della serie Tv turca, la finta fidanzata di Serkan organizzerà un weekend nello chalet di montagna della famiglia Bolat insieme a Selin, Ferit e Serkan. La scusa sarà quella di avere una location suggestiva per un'intervista di coppia, ma in realtà Eda vorrà che Serkan passi del tempo solo con Selin, cercando di allontanare Ferit al momento giusto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Serkan confessa a Engin di essere confuso sui suoi sentimenti

Nel corso delle nuove puntate in onda su Canale 5, Serkan comincerà a essere dubbioso sul reale sentimento che proverà per Selin. Engin durante una conversazione con il suo amico e socio, gli chiederà apertamente se sia ancora innamorato di Selin e vorrà anche sapere se il fidanzamento con Eda sia una messinscena oppure no.

Serkan sarà spiazzato dalle domande di Engin e sarà a questo punto che rivelerà la verità all'amico. Engin verrà quindi a sapere dell'accordo stipulato con Eda ma Serkan gli confesserà anche di essere confuso sui suoi sentimenti. Sembra che l'architetto abbia cominciato a provare qualcosa di realmente profondo per la giovane fioraia anche se ribadirà la sua volontà di far saltare le nozze della sua ex Selin con Ferit. Una storyline alquanto complicata il cui prosieguo verrà svelato nelle prossime anticipazioni di Love is in the air.