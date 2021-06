Prosegue l'appuntamento di successo su Canale 5 con la Serie TV Love is in the air e le anticipazioni delle nuove puntate turche, che andranno in onda prossimamente in Italia, rivelano che il rapporto tra Eda e Serkan diventerà sempre più complicato da gestire e affrontare. In particolar modo, l'architetto si renderà conto che la fioraia, con la quale ha stipulato un finto contratto di fidanzamento, in realtà non gli è indifferente per niente e si renderà conto di provare un vero sentimento nei suoi confronti.

Serkan va in crisi tra Eda e la sua ex fidanzata: anticipazioni turche Love is in the air

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Love is in the air rivelano che il colpo di scena ci sarà nel momento in cui l'ex fidanzata di Serkan, Selin, annuncerà di voler convolare a nozze con Ferit entro una settimana.

In un primo momento l'architetto si lascerà prendere dall'ira e chiederà a Eda di mettere a punto subito una strategia per impedire che i due possano convolare a nozze per davvero.

Eda si metterà all'opera, promettendo all'architetto che questa sarà la sua "ultima missione", perché in seguito non vorrà più avere nulla a che fare con lui.

Intanto Serkan, parlando con il suo migliore amico Engin, confesserà il suo sentimento nei confronti della fioraia e ammetterà che non le è per niente indifferente.

Un giorno Selin ascolterà una conversazione privata tra i due amici, durante la quale Engin inviterà il suo amico a confessare la verità a Eda e quindi a prendere in mano le redini della situazione.

Selin ritorna da Serkan prima delle nozze

Le trame turche della serie tv di Canale 5 rivelano che ci sarà un vero equivoco nel momento in cui Selin crederà che Serkan sia ancora profondamente innamorato di lei.

A quel punto la donna, per tagliare la testa al toro, si recherà in ufficio dal suo ex fidanzato e gli dirà che è pronta a rinunciare al suo matrimonio, nel caso in cui lui fosse disposto a tornare insieme a lei e a riprendere in mano le redini della loro relazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una proposta che lascerà senza parole l'architetto, il quale rimarrà a dir poco frastornato e si sentirà ancora più confuso. Serkan, infatti, si prenderà del tempo per poter riflettere e capire cosa fare, ma in cuor suo ha già raggiunto una consapevolezza molto importante.

Serkan capisce di amare Eda: trame turche Love is in the air

Le anticipazioni turche di Love is in the air raccontano che Serkan si renderà conto di essersi innamorato di Eda: in cuor suo, quindi, saprà bene che la fioraia lo ha conquistato e che non le è per nulla indifferente, sebbene si sforzi di far sembrare il contrario.

L'architetto, infatti, si impegnerà al massimo per far sì che la donna resti alla Art Life, anche dopo la fine del loro contratto. Ma riuscirà a convincerla e farà in modo che Eda non vada via per sempre dalla sua vita?

Intanto, la serie continua a ottenere dei buoni risultati dal punto di vista degli ascolti: la media risulta essere di circa 1,8 milioni di spettatori al giorno e lo share oscilla tra il 16 e il 18%.

Il possibile futuro della soap turca con Eda e Serkan

Numeri che, soprattutto dal punto di vista dello share, hanno permesso in più occasioni alla serie turca di superare anche l'ascolto percentuale di Mr Wrong, l'altra serie che fa da traino alle vicende di Serkan ed Eda, e che vede come protagonista Can Yaman.

Resta da capire, invece, quello che sarà il destino di Love is in the air a partire dalla prossima stagione televisiva autunnale. La soap, infatti, non chiuderà i battenti entro l'estate (come accadrà alla serie con Can Yaman) dato che mancheranno ancora un po' di puntate.

Non si esclude, quindi, che possa proseguire in autunno su Canale 5 al posto de Il Segreto oppure che possa essere ritrasmessa di nuovo a partire dalla prossima estate 2022.