Love is in the air continuerà ad appassionare i telespettatori italiani ancora per molto tempo con le romantiche vicende di Eda e Serkan che faranno compagnia al pubblico di Canale 5 per tutta l'estate. Nelle prossime settimane nuovi equivoci e colpi di scena animeranno le vite dei protagonisti in vista del matrimonio tra Selin e Ferit. La farsa architettata da Bolat si complicherà e, tra annunci di nozze e rivelazioni inaspettate, i due falsi fidanzati saranno sempre più vicini, tanto da portare Serkan al punto di non riuscire più a capire quanto sia finto il loro rapporto.

Per questo motivo, stando alle anticipazioni turche, l'architetto sentirà il bisogno di confidarsi con l'amico Engin al quale ammetterà di essere confuso sui sentimenti che prova per Eda.

Anticipazioni turche Love is in the air: Eda annuncia a Selin il matrimonio con Serkan

Quando Ferit e Selin decideranno di sposarsi entro una settimana, Serkan andrà nel panico nelle prossime puntate italiane di Love is in the air. Le anticipazioni turche rivelano che Bolat chiederà a Eda di convincere l'ex fidanzata a mandare a monte il matrimonio e, soprattutto, a non andare in Italia, dove i due futuri sposi hanno deciso di trascorrere qualche giorno prima di convolare a nozze. La giovane Yildiz si troverà davanti ad una questione difficile da risolvere e deciderà di improvvisare.

Perciò, durante una riunione che si terrà nell'azienda di Alptekin, la ragazza annuncerà a Selin che anche lei e Serkan sono in procinto di sposarsi e Aydan la sta aiutando a scegliere il vestito per la cerimonia. Alla fine entrambe le future spose si recheranno a casa della signora Bolat per la prova degli abiti.

Serkan ammette di non sapere cosa prova per Eda: trame turche Love is in the air

Sempre nelle prossime puntate italiane di Love is in the air Eda cercherà di rispettare l'accordo fatto con Serkan e trascorrerà con Selin un intero pomeriggio a casa di Aydan per provare gli abiti da sposa. Durante la prova vestiti, la giovane farà capire a Selin che Bolat, in realtà, ha sempre immaginato il futuro con lei al suo fianco.

Nel frattempo, Engin chiederà a Serkan cosa prova realmente nei confronti di Selin. L'architetto deciderà di essere sincero con l'amico e gli rivelerà del falso fidanzamento con Eda e del contratto che hanno stipulato. L'uomo ne approfitterà anche per confidarsi, ammettendo di essere piuttosto confuso sui sentimenti che prova nei riguardi di Yildiz. Tuttavia, sarà sempre dell'idea di far saltare il matrimonio dell'ex, soprattutto per via dell'amicizia tra Ferit e Kaan Karadag.

Eda confida a Serkan il motivo della sua claustrofobia: Love is in the air, anticipazioni turche

Le anticipazioni turche di Love is in the air in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Eda e Serkan passeranno del tempo insieme nella casa in montagna della famiglia Bolat.

Sarà in quest'occasione che l'uomo chiederà alla giovane qual è il motivo della sua claustrofobia. La ragazza gli rivelerà che il suo problema è connesso alla morte dei suoi genitori, scomparsi tragicamente a causa del crollo del tetto della casa dove stavano trascorrendo le vacanze. Eda, inoltre, racconterà a Serkan di essersi nascosta per gioco dentro un armadio e di non essere riuscita ad uscirne dopo aver sentito le urla di dolore di Ayfer, disperata per la morte dei suoi parenti. Dopo aver confidato a Bolat questo episodio così triste della sua vita, Eda troverà conforto tra le braccia dell'uomo.