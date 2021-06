Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera turca Love is in the air e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 5 al 9 luglio 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati su Eda e Serkan, i quali si ritroveranno prima bloccati nello chalet e poi decideranno di fare un annuncio del tutto inaspettato, riguardante il loro imminente matrimonio.

Serkan scopre la verità su Kaan: anticipazioni Love is in the air 5-9 luglio 2021

Nel dettaglio, le trame di Love is in the air fino al prossimo 9 luglio 2021, rivelano che Serkan riuscirà finalmente a scoprire tutta la verità in merito al furto del lampadario, di cui inizialmente aveva accusato Eda.

L'architetto, infatti, scoprirà che il vero responsabile di quello che è accaduto in realtà è Kaan, motivo per il quale deciderà di prendersi la sua rivincita.

Serkan, infatti, vorrebbe comprarsi la sua società e in questo modo riprendersi anche l'idea del green hotel. Riuscirà a portare a termine la sua missione?

E poi ancora Eda e l'architetto resteranno bloccati allo chalet, a causa delle forti piogge, che impediranno loro di rientrare a casa per la serata.

Serkan e Yildiz passano la notte insieme allo chalet

Di conseguenza Serkan e Yildiz si ritroveranno a dover passare insieme la notte: i due condivideranno lo stesso letto prima di rientrare in ufficio. Le trame di Love is in the air, rivelano che il giorno dopo tutti spereranno che tra i due ragazzi ci sia stato un accendersi della passione, ma così non è stato.

Serkan, infatti, non è riuscito ad aprire il suo cuore alla ragazza e di conseguenza non ha confessato i suoi veri sentimenti e quello che prova.

Come se non bastasse, si avvicina anche il fatidico giorno legato alla scadenza del loro contratto e di conseguenza i due potrebbero dirsi addio definitivamente.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle puntate della soap opera in onda dal 5 al 9 luglio 2021, rivelano che pochi giorni dopo, quando i due si riappacificheranno di nuovo, dovranno fare i conti con una notizia a dir poco sconvolgente e al tempo stesso inaspettata.

Eda e Serkan pronti per le nozze: trame Love is in the air al 9 luglio

Selin e Ferit decideranno di annunciare le loro nozze: i due sono pronti per compiere il grande passo verso l'altare e ovviamente l'architetto non la prenderà per niente bene.

A quel punto, Serkan ed Eda senza pensarci su due volte, decideranno di compiere un ulteriore passo in avanti in tutta questa vicenda.

I due, infatti, annunceranno a loro volta il loro matrimonio: sono pronti per pronunciare il fatidico sì sull'altare.