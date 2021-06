La storia d'amore presente in Love is in the air sta scaldato l'estate degli spettatori di Canale 5. Gli intrighi sentimentali tra Eda e Serkan, nel corso delle puntate, sono aumentati sempre di più fino a diventare la colonna portante della TV Soap.

Le anticipazioni del 2 luglio rivelano che Ferit deciderà di essere sincero con Eda e le dirà di essere stato lui a consegnare a Kaan il progetto del lampadario. Eda accetterà di mantenere il segreto, ma il giorno dopo parlerà con le sue amiche. Melo scoprirà di essere stata presa in giro da Kaan e, insieme a Fifi, farà di tutto per incastrare l'uomo.

Le due riusciranno ad addormentarlo e a rubare il suo telefono. Eda finalmente verrà scagionata? O il piano fallirà?

Spoiler di Love is in the air del 2 luglio: Ferit racconterà la verità a Eda sulla fuga di notizie

Nella puntata del 2 luglio di Love is in the air, il pubblico scoprirà che Eda non c'entra nulla con la fuga di notizie dell'azienda. Il vero colpevole è Ferit e sarà lui stesso a confessare tutto alla ragazza. Eda, ancora sconvolta per aver origliato una conversazione tra Serkan e Selin, non saprà cosa dire.

Ovviamente sarà infuriata per essere stata accusata ingiustamente, ma quando Ferit le dirà di non dire niente a Serkan, per salvaguardare Selin, accetterà senza opporsi. Inoltre, Ferit le rivelerà anche che la giornalista è venuta a sapere tutte quelle informazioni tramite Kaan.

Trama del 2 luglio di Love is in the air: Eda rivelerà alle amiche di essere stata accusata da Serkan

Secondo le anticipazioni del 2 luglio, Eda avvertirà il bisogno di parlare a qualcuno dell'accaduto e così, il giorno successivo, incontrerà le sue amiche e le metterà al corrente degli ultimi eventi. Grazie alle sue parole, Melo si renderà conto di essere stata solo usata da Kaan e scoppierà in lacrime.

Davanti alle domande delle ragazze, non potrà più negare e sarà costretta a parlare della sua relazione con Kaan. Quest'ultimo si rivelerà un personaggio pieno di lati oscuri e per questo susciterà la rabbia di Eda, Melo e Fifi.

Fifi e Melo ruberanno il cellulare di Kaan

Gli spoiler del 2 luglio di Love is in the air rivelano che Fifi, già al corrente dell'innocenza di Eda grazie al video delle telecamere, si accorderà con Melo per raccogliere più informazioni possibili sulla malefatta di Kaan.

L'obiettivo sarà quello di acquisire delle prove per scagionare Eda dalle accuse e per incastrare il vero colpevole.

Non sarà un'impresa semplice, ma le due ragazze elaboreranno un piano che si rivelerà vincente. Decideranno di far addormentare Kaan usando l'etere e di rubargli il progetto. Poi, invieranno tutte le foto trovate a Eda.