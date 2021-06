Continua l'appuntamento con le novità su Love is in the air, la Serie TV che sta appassionando sempre più telespettatori in Italia. Gli spoiler della puntata che sarà trasmessa il 23 giugno su Canale 5 narrano che Eda Yildiz e Serkan Bolat finiranno per addormentarsi abbracciati sul divano, dopo una particolare rivelazione pronunciata da quest'ultimo in un toccante momento.

Anticipazioni Love is in the air: puntata di mercoledì 23 giugno

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti la nuova puntata in programma mercoledì 23 giugno in prima visione tv annunciano inedite novità per gli amanti della serie tv.

In dettaglio, Eda si getterà a capofitto nel suo nuovo incarico. Tuttavia, occuparsi della famosa cantante Sevda si rivelerà più difficile del previsto. Ed ecco che la diva minaccerà l'agenzia che qualora non venissero soddisfatte le sue 120 richieste non prenderà parte al suo concerto.

Intanto, la Villa sarà coinvolta da opere di manutenzione per far fronte all'arrivo di Sevda. Per questo motivo, la fioraia sarà costretta a rimanere tutta la notte a lavoro. Alla fine, Serkan giunto alla Villa deciderà di fermarsi dopo averla vista in estrema difficoltà.

Eda e Serkan trascorrono la notte abbracciati sul divano

Nel corso della puntata del 23 giugno di Sen Cal Kapimi, il comportamento di Serkan insospettirà Eda.

L'imprenditore, infatti, avrebbe dovuto recarsi in un luogo misterioso come fa ogni anno in occasione del 19 agosto. Ed ecco che Bolat rivelerà alla fioraia di aver perso un fratello, al quale era molto legato. In questo frangente, l'uomo confesserà che il parente gli aveva fatto promettere che avrebbe suonato la chitarra in un posto misterioso ogni 19 di agosto.

Ovviamente, la rivelazione turberà moltissimo Eda. Alla fine, i protagonisti di Love is in the air decideranno di trascorrere la notte abbracciati sul divano.

Sevda arriva alla Villa

Il mattino seguente, la cantante Sevda arriverà alla Villa grazie ad un areo privato messo a disposizione da Serkan. Ma la cantante si rifiuterà di restare nella dimora, tanto da decidere di annullare il concerto.

Fortunatamente Eda riuscirà a convincere la nuova arrivata grazie alle sue doti di persuasione. Infine, la fioraia si recherà da Bolat per portarlo alla festa del signor Fikret.

Dove siamo rimasti

Nella puntata del 22 giugno Eda convincerà alcuni membri dello studio ad aiutarla in un nuovo incarico. Dopo un iniziale rifiuto, Serkan si recherà sul posto scortato da un team di supporto per aiutare la finta fidanzata a modernizzare la Villa. Il manager di Sevda si rivelerà disposto ad accettare, sebbene pretenda che vengono esaudite tutte le 120 pretese dalla sua assistita.