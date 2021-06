Nuovo anticipazioni su Love is in the air, la Serie TV con Kerem Bursin, campione di ascolti delle reti Mediaset. Le trame delle puntate in programma da lunedì 21 a venerdì 25 giugno su Canale 5 raccontano che Eda Yildiz scoprirà il motivo per cui Serkan Bolat si assenta dal lavoro ogni 19 agosto. Engin, invece, si innamorerà di Piril.

Anticipazioni Love is in the air: puntate dal 21 al 25 giugno

Le anticipazioni di Love is in the air, riguardanti le puntate in onda dal 21 al 25 giugno su Canale 5, rivelano che uno stuolo di paparazzi si presenterà ad Antalya dopo la rivelazione alla stampa, a causa di Kaan, del contratto stipulato tra Eda e Serkan.

Selin, a questo punto, si mostrerà molto in ansia, tanto da chiedere alla fioraia d'intervenire con la stampa. Yildiz, anche se un po' titubante, accetterà di aiutarla, ma il suo fidanzato interverrà appena in tempo e la porterà via in barca.

La mattina dopo Eda aspetterà invano che Serkan la passi a prendere per andare a lavoro. Lui non andrà e la giovane sarà all'oscuro del fatto che il 19 agosto è un giorno molto particolare per l'imprenditore, infatti si rende irreperibile durante tutta la giornata. Non trovando in ufficio l'architetto, il signor Friket incaricherà la fioraia di esaudire tutte le stravaganti richieste di una famosa cantante, che lui ha invitato al party della moglie.

Eda scopre il fratello di Serkan è morto

Nel corso delle puntate dal 21 al 25 giugno della serie tv, Eda chiederà aiuto a Engin e Piril, i quali la convinceranno a non accettare la richiesta del signor Fikret. Anche Serkan non sarà inizialmente concorde nel collaborare alla ristrutturazione della casa di Sevda. Le modifiche da compiere sulla nuova casa, infatti, sono irrealizzabili in così poco tempo.

Nonostante questo, Yildiz apparirà decisa a dimostrare il suo valore a Bolat, così quest'utlimo deciderà di presentarsi alla villa con un team di supporto per aiutarla nella sua impresa.

La ristrutturazione della casa di Sevda porterà Eda a dover restare tutta la notte sul luogo del lavoro. Serkan, a questo punto, rimarrà accanto alla fidanzata invece che recarsi in un luogo misterioso.

In questo frangente la fioraia scoprirà che l'imprenditore ha ricevuto una chitarra dal defunto fratello, il quale gli ha fatto promettere che avrebbe suonato per lui ogni 19 agosto in un luogo segreto. Alla fine Yildiz e Bolat si addormenteranno abbracciati sul divano.

Engin prova dei sentimenti per Piril

Intanto Aydan sarà messa di fronte alle sue paura, mentre Eda capirà che si sta innamorando di Serkan. Proprio quest'ultimo noterà un'apertura di suo padre nei confronti di Ferit, tanto da apparire preoccupato per questa cosa. La fioraia, intanto, scriverà un biglietto per Selin da parte di Bolat, dove lo inviterà a cena. Infine Engin dimostrerà di provare qualcosa per Piril, tanto da cercare di farglielo capire durante un'accesa lite.