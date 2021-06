La soap opera turca Love is in the air (Sen Cal Kapimi) continua ad andare in onda su Canale 5 dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa.

Gli spoiler degli episodi in programmazione da lunedì 28 giugno sino a venerdì 2 luglio 2021, raccontano che Eda Yilgiz, dopo aver avuto l’ennesima discussione con Serkan Bolat che ha dubitato di lei, darà le dimissioni alla Art Life.

Anticipazioni Love is in the air, puntate fino al 2/07: Eda prende le distanze da Serkan

Nel corso delle puntate in onda su Canale 5 dal 28 giugno al 2 luglio 2021, Eda in occasione del compleanno di Serkan organizzerà una cena di lavoro tra l’architetto e Selin: Bolat farà fatica a nascondere il suo dispiacere a Engin per il gesto inaspettato della giovane studentessa.

Nel contempo Yilgiz dirà alle sue amiche di aver attuato un piano per mettere alla prova Bolat: quest’ultimo - dopo aver trascorso la serata con la sua ex fidanzata - raggiungerà Eda in un ristorante, che prima di tornare a casa gli regalerà un mappamondo.

Il giorno seguente Serkan e Yilgiz metteranno piede in una tenuta in cui la ristrutturazione paesaggistica dovrà essere curata dalla fanciulla, su richiesta della celebre architettata Idil: Eda avendo deciso di prendere le distanze da Bolat con il timore di potersi innamorare, tenterà di presentarsi sul posto con la sua auto, che purtroppo si guasterà.

Dopo essere rimasta a piedi, Eda non avrà altra scelta che farsi venire a prendere dall’architetto.

Nel contempo Melek farà delle confidenze a Kaan sull’azienda Art Life.

I dipendenti della Art Life rimangono senza parole, Yilgiz si sfoga con le sue amiche

Successivamente Serkan inizierà ad accorgersi della freddezza di Eda nei suoi confronti. L’architetto apprenderà insieme alla sua squadra che il design originale del lampadario che aveva creato e venduto a una catena alberghiera mondiale è stato sottratto dal suo rivale Kaan, così darà la colpa dell’accaduto a Yilgiz: quest’ultima in effetti era l’unica in possesso dei disegni originali.

Abbastanza amareggiata Eda se ne andrà via piangendo, mentre Bolat con la sua eccessiva reazione farà rimanere senza parole i suoi collaboratori.

Yilgiz dopo essersi sfogata con le sue amiche di sempre (soprattutto con Ceren) incontrerà Serkan, per fargli riavere l’anello del loro finto fidanzamento: quando quest’ultimo non vorrà il gioiello, Eda gli dirà di non farsi più vedere da lei.

Alla Art Life si cercherà un rimedio per risolvere il problema del brevetto con il cliente americano: l’assenza di Eda comincerà a farsi sentire, in particolare quando servirà la sua firma per poter consentire l’accesso a dei documenti.

Ceren dopo aver cercato di convincere Eda a presentarsi in azienda, verrà contattata dalla giornalista che ha reso noto il contratto sancito tra la sua amica e Serkan.

Eda sconvolta dopo aver parlato con Ferit, Fifi e Melo tendono un’imboscata a Kaan

Yilgiz prenderà una drastica decisione, visto che non vorrà più lavorare alla Art Life. Bolat invece sarà deciso a non rinunciare a collaborare con Eda ma a una condizione: si dirà disposto a crederle soltanto se gli dimostrerà di essere innocente con delle prove.

Intanto la giornalista che ha divulgato la notizia del patto stretto tra Serkan e Eda a causa dell’arrivo di Selin, farà intendere a Ceren di aver trovato la documentazione incriminata nell’immondizia.

Nel contempo Fifi riuscirà a ottenere le registrazioni delle telecamere di sicurezza relative al giorno in cui si è recata dal notaio con Eda: dalle immagini non emergerà alcun dettaglio sospetto.

In seguito Eda e Ferit - dopo aver ascoltato una conversazione tra Selin e Serkan - si consoleranno a vicenda: finalmente il promesso sposo dell’ex fidanzata di Bolat sarà sincero con Yilgiz, dicendole di aver inviato le foto del suo contratto a Kaan, che a sua volta le ha fatte avere alla giornalista che l'ha messa in cattiva luce.

Pur essendo sconvolta per l'amara scoperta fatta, Eda accetterà di non far sapere a Serkan della complicità di Ferit nell'intricata faccenda per proteggere Selin.

Quando Yilgiz si confiderà con le sue amiche, Melek si renderà conto che Kaan si è preso gioco di lei. Anche Fifi non farà fatica a capire che a rubare il progetto di illuminotecnica di Serkan è stato proprio il rivale dell'architetto. A questo punto Eda e le altre ragazze decideranno di unire le loro forze per dimostrare che il responsabile del furto è Kaan. Infine quest'ultimo sarà vittima di un'imboscata da parte di Fifi e Melo: dopo averlo fatto addormentare invieranno tutte le foto del progetto che ha rubato a Eda usando il suo cellulare.