Su Canale 5 prosegue il consueto appuntamento con l’amata serie tv iberica Una vita. Nel corso degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo dal 27 giugno al 4 luglio 2021, durante il tanto atteso matrimonio di Felipe Alvarez Hermoso e Genoveva Salmeron si assisterà al mancamento di Marcia Sampaio: a prendersi cura di lei ci penserà il falso marito Santiago Becerra. Quest’ultimo subito dopo verrà lasciato dalla brasiliana in quanto lo considererà un traditore.

Lolita Casado invece, proprio quando avrebbe dovuto prendere parte alle nozze dell’avvocato, diventerà mamma del piccolo Moncho Palacios.

Una vita, spoiler al 4 luglio: Marcia mette fine alla storia con Santiago

Le puntate in programma sulla rete ammiraglia Mediaset dal 27 giugno al 4 luglio 2021 non deluderanno i telespettatori. Gli spoiler svelano che Santiago cercherà di impedire a Marcia di far visita in prigione a Cesar Andrade, ma non ci riuscirà: quest’ultimo durante il confronto con la brasiliana la metterà al corrente dell’alleanza tra Genoveva e Becerra. A questo punto Sampaio, decisa a interrompere le nozze di Felipe e Genoveva a qualsiasi costo, salirà in sella a un cavallo.

Nel contempo a fare da testimoni all’avvocato e alla darklady al posto di Lolita e Antonito saranno Rosina e Liberto. Intanto la nuora di Ramon, dopo essere entrata in travaglio, potrà contare sull’aiuto di Jacinto per mettere al mondo suo figlio.

Sfortunatamente Marcia quando farà ingresso in chiesa si renderà conto di aver perso per sempre Alvarez Hermoso e avrà un mancamento: la fanciulla, dopo aver ripreso conoscenza, dirà a Santiago di allontanarsi da lei in modo definitivo per averla tradita.

Marcia dopo aver lasciato la pensione alloggerà con i domestici in soffitta.

Nonostante Becerra faccia di tutto per convincerla a perdonarlo, la fanciulla gli ribadirà che la loro storia d’amore è terminata.

Felipe, dopo essere tornato dalla luna di miele con Genoveva, farà fatica a nascondere il suo turbamento: l’avvocato apprenderà che Marcia e Santiago non stanno più insieme. Nel contempo Salmeron cercherà di convincere invano il marito a non far lavorare più al suo servizio Agustina: infatti Genoveva, sempre più decisa a sbarazzarsi della scomoda domestica, cercherà di metterla in cattiva luce nascondendo dei documenti importanti di Alvarez Hermoso.

Ben presto Agustina a causa di un incidente domestico si procurerà delle contusioni.

Camino apprende che Maite è stata denunciata da Concha, il prete vuole incontrare Aurelio Mendez

Nel contempo Camino sarà convinta che Maite sia stata denunciata da sua madre Felicia: la notizia dell’improvviso arresto dell’artista si spargerà in tutto il quartiere iberico, mentre Lolita darà alla luce il piccolo Moncho. Il neonato avrà la curiosa caratteristica di smettere di piangere soltanto quando sente l’urlo pastorale di Jacinto.

La giovane Pasamar - affranta nel sapere che la sua amata si trova in carcere - chiederà a Liberto di intercedere per lei per fargliela incontrare: il marito di Rosina assumerà un avvocato in difesa di Zaldua.

Quando Camino verrà interrogata dal commissario Aurelio Mendez, la ristoratrice Felicia tenterà di proteggere la figlia. Sempre più disperata, la giovane Pasamar chiederà a Liberto di scoprire chi ha fatto finire in carcere Maite. Camino dopo aver appreso grazie a Seler che a denunciare la pittrice è stata una certa lavandaia chiamata Concha Lopez, continuerà a sospettare che ci sia lo zampino della madre nell’intricata faccenda.

Nonostante ciò, Camino si servirà della complicità del fratello Emilio per rintracciare Concha: quest’ultima quando i giovani Pasamar le faranno delle domande sulla detenzione di Maite negherà di essere stata corrotta con del denaro. In particolare la donna in questione sosterrà che sua figlia è stata corteggiata da Zaldua.

In seguito José Miguel non farà scoprire alla moglie Bellita dell’identità di Julio. I Dominguez intanto rimarranno senza domestici, nell’istante in cui Marcelina dovrà tornare a casa del marito. Nel contempo Cesareo farà ritorno ad Acacias 38 dopo essersi reso conto che la vita di compagna non è adatta a lui.

Per terminare Padre Anrubia, l’ex confessore della defunta Ursula, vorrà incontrare Aurelio Mendez, dopo avergli detto di sapere l’identità dell’assassino della storica darklady.