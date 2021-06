Nei prossimi episodi, in onda in Italia, della soap opera Una vita si assisterà all'ennesima uscita di scena: a perdere la vita sarà Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), per mano della sua acerrima nemica Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

Dagli spoiler si evince che a imbattersi nel cadavere della brasiliana sarà il vigilante Cesareo (Cesar Vea).

Una vita, spoiler: Sampaio decisa a smascherare Salmeron

Le anticipazioni delle puntate di Una Vita, che verranno trasmesse su Canale 5 prossimamente, raccontano che Marcia riuscirà finalmente a far sapere a Felipe (Marc Parejo) che il falso Santiago (Aleix Melè) ha messo piede ad Acacias 38 a causa di Genoveva e la donna l'ha fatto per impedire a loro due di sposarsi.

Alvarez Hermoso, non appena il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) gli confermerà la versione della brasiliana, si trasferirà nell’appartamento in cui viveva prima di diventare il marito di Salmeron.

A questo punto quest’ultima, dopo aver cacciato di casa la nuova domestica Laura (Agnes Llobet) facendole credere di stare male a causa della gravidanza, contatterà Sampaio e le chiederà di recarsi ai Giardini del Principe per avere con lei un ultimo confronto. La dark lady del quartiere iberico, per non farsi riconoscere da nessuno, si presenterà da Marcia con indosso degli indumenti neri. In un primo momento Genoveva cercherà di convincere la fanciulla ad abbandonare Acacias 38 in cambio di una grossa quantità di denaro, chiedendole in questo modo di non rovinare il futuro al figlio che lei aspetta da Felipe.

Sampaio non si farà per niente sottomettere dalla sua rivale, visto che si dirà disposta a smascherarla, confermando che se non avesse fatto arrivare in paese Becerra, lei e Alvarez Hermoso avrebbero avuto l'opportunità di costruirsi una famiglia.

Genoveva uccide Marcia, Felipe sconvolto dopo aver appreso del decesso della brasiliana

L’acceso faccia a faccia tra le due donne avrà un risvolto drammatico: Genoveva, in preda alla furia, metterà fine all’esistenza Marcia ferendola al petto con un coltello. Il corpo senza vita di quest’ultima verrà trovato dal vigilante Cesareo che, dopo aver riconosciuto il pugnale con cui è stata uccisa la brasiliana, dirà ad Aurelio che si tratta della stessa arma utilizzata dal malvivente che aveva tentato di aggredire Santiago.

Il principale sospettato del decesso di Sampaio inizialmente sarà Becerra, che intanto continuerà a essere diretto in Brasile.

Infine il commissario Mendez avvierà le ricerche per poter rintracciare il falso Santiago mentre Felipe, non appena verrà messo al corrente della morte di Marcia tramite l’amico Liberto (Jorge Pobes), rimarrà sconvolto e non saprà come reagire alla tragica notizia.