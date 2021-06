Nelle anticipazioni turche di Love is in the air il finto fidanzamento tra Eda e Serkan verrà scoperto anche da Ayfer, la zia della ragazza. La donna troverà l'accordo stipulato dai due ragazzi e spronerà la nipote ad accettare una borsa di studio che le permetterà di laurearsi in Italia.

La bugia sul fidanzamento di Eda e Serkan sta per essere smascherata

Nel corso delle prossime puntate di Love is in the air arriverà il momento in cui anche Ayfer scoprirà la verità sul finto fidanzamento di Eda e Serkan. Prima di lei, lo verranno a sapere Engin e Ceren.

Quest'ultima scoprirà la verità proprio grazie a Eda, la quale le confesserà di non essere mai stata realmente fidanzata con Serkan e di aver stipulato un accordo con lui solo per far sì che Selin interrompesse il fidanzamento con Ferit. Melo e Fifí invece, saranno ancora all'oscuro di tutto. La bugia però, sarà destinata ben presto ad essere smascherata. Ceren durante una litigata con Engin, si lascerà sfuggire qualcosa e l'uomo chiederà spiegazioni direttamente a Serkan, il quale non potrà far altro che raccontargli la verità.

Ayfer trova l'accordo tra Eda e Serkan

In Love is in the air le cose si complicheranno quando Ferit e Selin annunceranno di volersi sposare entro una settimana. Una notizia che manderà in crisi Serkan, il quale chiederà a Eda di aiutarlo a far saltare le nozze.

La ragazza si presterà alle richieste di Bolat, precisando che a prescindere dall'esito delle nozze il loro accordo terminerà dopo sette giorni. Ayfer comincerà ad avere dei sospetti sul rapporto tra la nipote e Serkan e, frugando tra le cose di Eda, troverà l'accordo stipulato tra i due. Successivamente, la zia di Eda metterà alle strette Ceren, la quale non potrà far altro che confessare la verità.

Ayfer sprona Eda ad accettare la borsa di studio

La signora Ayfer, dopo aver scoperto la verità sul finto fidanzamento tra Eda e Serkan non se ne starà con le mani in mano. La donna infatti, si metterà in contatto con la madre chiedendole un favore. Poco dopo, Eda riceverà una telefonata con la quale le verrà comunicato di aver ottenuto una borsa di studio per potersi laureare in Italia.

Ayfer dirà a Eda di aver trovato l'accordo tra lei e Serkan, ma spronerà anche la nipote ad accettare la borsa di studio. Cosa deciderà di fare la giovane Yildiz? Per scoprirlo bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Love is in the air.

Per non perdere nessun appuntamento con la nuova soap tv turca, si ricorda che Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15:30. Su Mediaset Infinity invece è possibile rivedere gli episodi già andati in onda.