In Love Is In The Air Eda è davvero malata? La protagonista della nuova soap in onda su Canale 5 che sta ottenendo ottimi riscontri per quanto riguarda gli ascolti nasconde diversi segreti nel suo passato e lo abbiamo intuito a partire dalla sesta puntata. La giovane, oltre a essere piuttosto sfortunata in amore, ha anche avuto un'infanzia molto difficile non priva di conseguenze.

Anticipazioni Love Is In The Air, il misterioso passato di Eda

Nella sesta puntata della coinvolgente soap dell'estate in onda su Canale 5, Ayfer ha incontrato Serkan, notando quanta tensione ci sia tra lui ed Eda.

Di certo il loro primo incontro non è stato dei migliori e ancora molto accadrà prima che scoppi l'amore. Ayfer non comprende il reale motivo per cui Eda e Serkan hanno preso la decisione avventata di sposarsi e indaga, sebbene senza risultato.

Serkan non ha perso tempo per mettere in difficoltà ancora una volta Eda. Non ha accennato all'episodio delle manette e del vero rapporto che li lega. Come mai? A quel punto, ecco che la ragazza manifesta i sintomi della patologia neurologica della quale è affetta e che si manifesta in circostanze di forte stress. Che cosa c'è realmente dietro tutto ciò?

Serkan non crede a Eda

Nella sesta puntata di Love Is In The Air, si apprende che Eda soffre di narcolessia, una patologia neurologica che la fa addormentare all'improvviso nei momenti di forte stress emotivo.

Con un po' di acqua e limone si riprende, ma qualcosa non convince Serkan.

Il rampollo è convinto che Eda sia una manipolatrice e che usi questo stratagemma per attirare l'attenzione su di lei. Nel frattempo, Serkan parla del ricevimento che a breve si terrà per il suo fidanzamento, non mancando di mettere in difficoltà Eda.

Ayfer ha molti dubbi, è certa che la nipote non possa aver preso una decisione così importante nel giro di poco tempo e soprattutto senza avvisarla. Qualcosa non torna.

L'infanzia difficile di Eda in Love Is In The Air

Addentrandoci nelle trame, apprendiamo che la dolce Eda ha sofferto molto e a raccontare qualcosa è proprio Ayfer.

La giovane ha avuto un'infanzia traumatica ma, nonostante ciò, si è sempre impegnata per restare a galla e tentare di risolvere i suoi problemi. Quali traumi ha subito?

Ayfer non menziona nello specifico che cosa sia successo alla nipote, Bolat e Serkan ne sono all'oscuro. Ciò che è cero è che Ayfer farà tutto per non far soffrire ancora Eda, sicura che Serkan non sia la persona giusta per lei e pronta a intervenire al momento giusto.

Eda è davvero malata o sta fingendo come ipotizza Serkan? La nostra ipotesi è che la sua narcolessia sia in realtà una difesa psicologica per fuggire dalla sofferenza innescata dai traumi passati e che con il tempo possa superare le sue difficoltà.