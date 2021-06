Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle puntate spagnole che presto andranno in onda anche in Italia rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis su Marcia, la quale riuscirà a uscire di prigione dopo le pesanti accuse di essere la vera responsabile della morte di Ursula. Tuttavia, per l'ex domestica brasiliana, arriverà il momento di scoprire tutta la verità su quanto è accaduto in questo periodo alle sue spalle e, anche per Genoveva, arriverà la resa dei conti finale che la metterà con le spalle al muro.

Anticipazioni Una Vita puntate spagnole: Marcia scopre la verità

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una Vita rivelano che Marcia verrà liberata: la donna uscirà dal carcere dove si trovava per l'accusa della morte di Ursula e ritornerà di nuovo alla sua vita di tutti i giorni.

Il merito di questa scarcerazione è di Felipe che non si è arreso e l'ha difesa con tutto se stesso per fare in modo che si arrivasse alla verità dei fatti.

Una volta libera, però, Marcia non sa che dovrà fare i conti con una serie di rivelazioni sconvolgenti, che la lasceranno senza parole. Tutto avverrà nel momento in cui la donna e Santiago verranno convocati in carcere da Andrade. La reazione dell'uomo non sarà per niente positiva e così si rifiuterà di vedere il suo nemico in prigione.

Marcia prova a fermare le nozze tra Genoveva e Felipe

Tale atteggiamento finirà per alimentare ancora di più i dubbi di Marcia, la quale si renderà conto del fatto che c'è qualcosa che non va. Così, l'ex domestica brasiliana si recherà di nascosto in prigione e scoprirà che Santiago e Genoveva sono sempre stati d'accordo.

I due hanno stretto un patto in segreto, che hanno portato avanti per tutto questo tempo, all'oscuro di tutti.

Un durissimo colpo per Marcia: le anticipazioni spagnole della soap opera Una Vita rivelano che la donna deciderà di affrontare l'uomo che ha al suo fianco, il quale si assumerà le sue colpe e le chiederà di lottare per Felipe.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

A quel punto Marcia si recherà in chiesa, dove si sta celebrando il matrimonio di Felipe e Genoveva ma non riuscirà a evitare che i due coronino il loro sogno d'amore.

Genoveva viene arrestata: anticipazioni spagnole Una Vita

L'ex domestica sverrà davanti a tutti e al suo risveglio non potrà fare altro che prendere atto dell'avvenuto matrimonio tra l'avvocato e la perfida dark lady di Acacias.

L'ennesimo colpo di scena si verificherà nel momento in cui arriverà nel quartiere un prete che sostiene di avere delle informazioni sulla morte di Ursula e sarà proprio lui che metterà Genoveva nei guai.

Le accuse del prete non daranno scampo a Genoveva: la donna, infatti, verrà arrestata e finirà in carcere mentre Santiago deciderà di scappare dal quartiere.