L'ex allievo di Amici Michele Merlo, conosciuto anche con il nome d'arte di Mike Bird, resta in gravissime condizioni. Il ventottenne colpito da una leucemia fulminante, è ricoverato, nella rianimazione dell'ospedale di Bologna. Nelle scorse ore, suo padre raggiunto da un telegiornale locale, ha fatto sapere che le speranze sono purtroppo ridotte al minimo. La famiglia ci ha però tenuto a smentire la notizia diffusasi a macchia d'olio sul web e sui social, del vaccino contro il Covid a cui il loro figlio si sarebbe sottoposto alcuni giorni fa.

Il vaccino al centro delle polemiche, ma la famiglia smentisce

Ha fatto il giro del web e dei social, un video che mostra il cantante Michele Merlo, intento a fare dell'ironia sul vaccino anti-covid sul suo profilo Tik Tok. Ne è scaturito un mare di polemiche che ancora non sembra placarsi. In molti hanno colto la palla al balzo per imputare, come causa del grave malore che ha colpito il ventottenne, proprio il vaccino a cui si sarebbe sottoposto nei giorni scorsi. Sono state tante le frasi comparse sotto alcuni scatti di Michele Merlo, in cui l'ex allievo di Amici viene accusato di essersi provocato il malore scegliendo di farsi vaccinare. La famiglia del cantante però ha voluto smentire questa fake news dichiarando: "Michele non è stato in alcun modo vaccinato contro il Covid.

Michele è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con conseguente emorragia cerebrale".

Le sue condizioni peggiorano di ora in ora

Intanto i medici hanno fatto sapere che purtroppo le condizioni di salute dell'artista si aggravano di ora in ora. Il cantante nei giorni scorsi è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e ora è in rianimazione in coma farmacologico.

Il ventottenne è stato inondato di affetto sui social dove sua madre, con un post, ha chiesto di pregare per lui. I suoi compagni di viaggio ad Amici 16 gli hanno espresso la loro vicinanza. Primo fra tutti, Riccardo Marcuzzo che su Instagram ha scritto di non avere parole per quello che sta succedendo a Mike e di sentirsi angosciato e impotente, anche perché a volte ci si arrabbia per cose inutili.

E poi ancora, gli hanno dedicato un pensiero e una preghiera, Emma Marrone sua coach al serale di Amici, il cantante Ermal Meta, Giulia Salemi e anche il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. Non è mancato poi l'affetto della conduttrice Maria De Filippi. Sui profili ufficiali della trasmissione è stato pubblicato uno scatto di Michele Merlo nella scuola di Amici. La foto è accompagnata dalla frase: "Forza Mike, siamo con te".