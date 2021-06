La popolarità di Can Yaman continua a crescere e le produzioni a cui prende parte si rivelano un successo di pubblico anche in Italia. Per la terza volta consecutiva, Mediaset ha deciso di puntare sull'attore e anche quest'estate ha regalato ai telespettatori una serie che lo vede protagonista. Dopo il successo riscosso da Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e DayDreamer - Le ali del sogno, Canale 5 ha acquistato Mr Wrong - Lezioni d'amore, in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45. Si tratta di una spensierata romantic comedy che ripropone la coppia Can Yaman - Özge Gürel, già partner in Dolunay.

Il direttore della rete ammiraglia, Giancarlo Scheri, è soddisfatto del successo della serie e ha elogiato il divo turco definendolo "il volto giusto per la storia giusta".

Giancarlo Scheri sul successo di Mr Wrong: 'Can Yaman è il volto giusto'

“Can Yaman è il volto giusto per la storia giusta. L'attore crea il personaggio e fa da traino ad altre storie". Si espresso in questi termini in un'intervista al settimanale Chi Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, riferendosi al popolare attore. Il giornalista e autore televisivo si è detto fiero del successo riscosso da Mr Wrong. Secondo Scheri, la serie interpretata da Can Yaman fa vivere al pubblico italiano "storie d'amore con protagonisti dall'animo nobile", proprio com'è accaduto con Cherry Season, Bitter Sweet e la più recente DayDreamer.

Il direttore di Canale 5 ha parlato anche del grande riscontro di pubblico di Love is in the air, la soap in onda dopo Mr Wrong, alle 15:30. "Si tratta di storie ben raccontate, come quelle nei romanzi d'amore a lieto fine, dove c'è l'innamoramento, gli ostacoli e il superamento di questi. Regalano protagonisti affascinanti e scenari che lasciano senza fiato", ha ammesso il giornalista.

Love is in the air con Hande Erçel e Mr Wrong con Can Yaman: due serie 'giovani con volti moderni'

Sempre nel corso dell'intervista rilasciata a Chi, Giancarlo Scheri ha ammesso che l'obiettivo di Canale 5 è stato trovare delle produzioni nuove con dei canoni ben precisi. "Cercavamo prodotti giovani con volti moderni e delle trame che coinvolgessero sin da subito i telespettatori", ha dichiarato il direttore, convinto che le soap turche siano un vero e proprio "inno alla vita".

Anche Giacomo Lievi, Senior Programming Editor di Canale 5, ha messo in evidenza che sia Mr Wrong con Can Yaman e Özge Gürel che Love is in the air con Hande Erçel e Kerem Bürsin ripercorrono un po' le vicende di Cenerentola, la giovane che trova il suo principe azzurro e si realizza nella vita. "Si tratta di storie dove ci sono valori universali che vanno oltre la citazione e riguardano la cultura popolare", ha sottolineato Lievi.

Dal 14 giugno Can Yaman ancora protagonista in prime time: Mr Wrong in onda in prima serata

Per quasi un anno Can Yaman ha fatto compagnia al pubblico italiano nel ruolo di Can Divit, il ribelle e sensibile fotografo innamorato della sognatrice Sanem Aydin. Dal 31 maggio il divo turco è tornato su Canale 5 come protagonista di Mr Wrong - Lezioni d'amore, l'ultima fiction girata lo scorso anno in Turchia in cui interpreta il carismatico playboy Özgür Atasoy.

Le fan dell'attore speravano in una messa in onda in prima serata e così sarà: Mediaset ha deciso di trasmettere su Canale 5 una maxi puntata lunedì 14 giugno a partire dalle 21:25. Attualmente non si conoscono le intenzioni della rete, se le prime serate proseguiranno anche nelle settimane successive poiché, molto probabilmente, dipenderà dai dati auditel.