Mr Wrong è la nuova Serie TV con Can Yaman che ha debuttato nel daytime di Canale 5 e che terrà compagnia ai telespettatori per gran parte di questa estate. Tuttavia, a differenza di quanto è accaduto lo scorso anno con DayDreamer - Le ali del sogno, questo nuovo prodotto non è destinato a coprire anche la stagione televisiva autunnale della rete ammiraglia Mediaset. Mr Wrong - Lezioni d'amore, infatti, chiuderà prima del previsto complici gli appuntamenti quotidiani in daytime che si affiancheranno anche a quelli che saranno trasmessi in prima serata.

Can Yaman, la serie Mr Wrong chiuderà prima del previsto su Canale 5

Nel dettaglio, la nuova serie turca con Can Yaman è composta da un totale di 14 puntate della durata di circa tre ore, le quali sono state riadattate per la programmazione italiana, così da poterne ricavare 42 episodi della durata complessiva di circa trenta minuti.

Canale 5 ha scelto di programmare Mr Wrong non solo in daytime, dal lunedì al venerdì alle 14:45 al posto di Uomini e donne di Maria De Filippi, ma anche in prime time.

È ufficiale, infatti, che dal prossimo 14 giugno prenderanno il via una serie di appuntamenti speciali e la serie turca approderà nella prestigiosa fascia serale della rete ammiraglia Mediaset, dove saranno trasmessi ben tre episodi di fila, dalle 21:25 alle 24 circa.

In questo modo, quindi, con la scelta di trasmettere la serie tra daytime e prima serata, si andrà incontro ad una chiusura prima del previsto per Mr Wrong.

La programmazione di Mr Wrong tra daytime e prime time

In questo modo, infatti, la serie con Can Yaman saluterà il pubblico entro il mese di agosto, a differenza di quanto è accaduto lo scorso anno con DayDreamer.

La serie con protagonisti Can e Sanem, complice anche il grande successo di ascolti che aveva registrato durante i mesi estivi, venne prolungata anche in autunno con la messa in onda durante il weekend e poi successivamente con il ritorno in daytime al posto della soap spagnola Il Segreto.

Delusione quindi per i fan di Can Yaman, i quali speravano che anche questo prodotto potesse ricoprire un arco temporale decisamente più esteso ma così non sarà.

Ascolti discreti per Mr Wrong in daytime

Del resto Mr Wrong, in Turchia, non ha ottenuto dei risultati d'ascolto positivi: la serie venne sospesa dopo 14 puntate e costrinse gli sceneggiatori ad improvvisare un finale diverso rispetto a quello che avevano preventivato in un primo momento.

In Italia, invece, gli ascolti di questo nuovo prodotto con Can Yaman al momento sono abbastanza positivi.

La media in daytime risulta essere di circa due milioni di spettatori pari ad uno share che oscilla tra il 16 e il 17%. Numeri positivi ma lontani dal boom di DayDreamer.