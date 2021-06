Sono passati pochi giorni da quando sul web ha cominciato a circolare un interessante Gossip su due protagonisti della stagione 2020/2021 di U&D: Luca ed Elisabetta, avvistati abbracciati a Milano dopo la fine del programma. La redazione del dating-show ha intervistato la dama per scoprire cosa stia accadendo nella sua vita dopo lo stop alle registrazioni, e lei ha confermato di aver incontrato il cavaliere una sola volta e di non essere ancora pronta a dargli la seconda chance che lui tanto desidera.

Il chiarimento della protagonista di U&D

Non ci sarebbe nessun concreto ritorno di fiamma tra Luca ed Elisabetta del Trono Over: è stata la stessa dama di U&D, infatti, a fare chiarezza sul gossip che è circolato sul suo conto poco tempo fa.

In merito alla segnalazione che ha fatto un fan che sostiene di averla vista abbracciarsi a Milano con l'ex, la protagonista del dating-show ha fatto sapere: "È vero, ci siamo visti una volta. All'inizio non volevo perché ero amareggiata, ma alla fine ho accettato".

La bella Simone ha spiegato che tra lei e Cenerelli c'è stato un lungo chiarimento e un abbraccio spontaneo: "Mi ha detto che gli manco e questo mi ha destabilizzata". Al giornalista che le ha chiesto se lei e il cavaliere oggi sono una coppia oppure no, Elisabetta ha risposto: "Ci stiamo sentendo, ma per ora non stiamo ricostruendo il rapporto. Sono ancora scossa da quello che è accaduto tra noi mesi fa e non voglio ricadere in quel baratro".

Le aspettative di Elisabetta durante la pausa da U&D

Stando al racconto che Elisabetta ha fatto al numero della rivista di U&D che è uscito l'11 giugno, Luca sarebbe pronto a tutto pur di riconquistarla, ma a differenza del passato dovrà sudare per raggiungere il suo obiettivo. "Stavolta dovrà rimboccarsi le maniche, da parte mia c'è una chiusura per ora, ma non è al cento per cento", ha fatto sapere la dama prima di ammettere che i suoi sentimenti per Cenerelli sono ancora molto forti.

"A me servono certezze, per questo non abbiamo ancora preso decisioni", ha aggiunto la bella Simone nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando la mattina di venerdì 11 giugno.

Il futuro a U&D della litigiosa 'coppia'

Elisabetta ha anche chiarito di aver interrotto la conoscenza con Marco (il cavaliere col quale stava uscendo prima che U&D andasse in vacanza per tutta l'estate) non appena Luca si è fatto risentire.

Prima di portare avanti una nuova frequentazione, la dama del Trono Over vuole essere certa di aver chiuso definitivamente quella precedente.

Il lungo periodo in cui non sono previste registrazioni del dating-show, potrebbe essere utile a Simone per capire davvero chi vuole al suo fianco e se Cenerelli è seriamente intenzionato a vivere una storia d'amore con lei anche lontano dai riflettori. Qualora questo riavvicinamento non dovesse andare buon fine nei prossimi mesi, la protagonista del format condotto da Maria De Filippi sarebbe ben felice di far parte del cast della stagione 2021/2022.

"Se dovessi restare single, mi piacerebbe darmi un'altra possibilità in trasmissione a settembre", ha candidamente ammesso Elisabetta sul suo futuro in televisione.

È ancora presto, però, per sapere chi saranno i personaggi sui quali punterà la redazione di Uomini e donne dopo lo stop: fatta eccezione per l'imprescindibile Gemma Galgani, è difficile pronosticare se il parterre sarà composto dai soliti "veterani" (Ida Platano, Armando Incarnato, Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri, Isabella Ricci) oppure se sarà animato da new entry pronte a tutto pur di ritagliarsi uno spazio all'interno della prossima edizione.