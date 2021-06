Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di lunedì 31 maggio, caratterizzata in prime time dalla semifinale de L'Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi, mentre su Rai 1 è andata in onda la partita Portogallo-Italia della categoria Under 21. In daytime, invece, occhi puntati sul debutto di Mr Wrong, la nuova serie turca con protagonista Can Yaman, che viene però superata in share da Love is in the air, la soap sempre di importazione turca che terrà compagnia al pubblico per tutta l'estate.

La sfida degli ascolti tv di lunedì 31 maggio: calcio vs reality show

Nel dettaglio, il verdetto degli ascolti di questo lunedì 31 maggio, stabilisce che la partita Portogallo-Italia valida per gli Europei 2021 Under 21, ha ottenuto un ascolto netto di circa 3,1 milioni di spettatori su Rai 1, pari ad uno share che ha toccato il 13,90%. Su Canale 5, invece, ascolti in crescita per la semifinale de L'Isola dei famosi. Il reality show, condotto da Ilary Blasi, ieri sera ha proclamato i nomi dei sei finalisti di questa edizione tra cui figurano Ignazio Moser, Andrea Cerioli e Valentina Persia.

Crescono gli ascolti per la semifinale de L'Isola dei famosi

La penultima puntata di questa quindicesima edizione dell'Isola ha ottenuto un ascolto di oltre 2,9 milioni di fedelissimi spettatori in prime time, pari ad uno share che ha toccato il muro del 19,20%.

Rispetto ai dati delle ultime settimane, L'Isola dei famosi è tornata a crescere in prime time e adesso si attende la messa in onda dell'ultima puntata, in programma il prossimo lunedì 7 giugno, quando verrà proclamato il vincitore assoluto di questa edizione. Per quanto riguarda, invece, gli ascolti del daytime di questo lunedì 31 maggio, al posto di Uomini e donne hanno debuttato due nuove soap opera di origine turca.

Love is in the air supera in share Mr Wrong

Alle 14:45 è andata in onda la prima puntata di Mr Wrong con Can Yaman che ha ottenuto un ascolto netto di oltre 2,2 milioni di spettatori pari ad uno share del 18,90%. A seguire, alle 15:30, è stata la volta del debutto di Love is in the air, che ha ottenuto una media di circa 2 milioni di spettatori e uno share che ha sfondato il muro del 20%, ottenendo precisamente il 20,30%.

E così, il debutto di Love is in the air ha superato in termini di share quello dell'attesissima Mr Wrong con protagonista il divo Can Yaman, considerato l'attore del momento nel nostro Paese.

Volano gli ascolti de La Vita in diretta senza Pomeriggio 5

Su Rai 1, invece, la replica de Il Paradiso delle signore ha ottenuto un ascolto netto inferiore a 1,4 milioni di spettatori pari al 14,73%. A seguire, invece, ottimi ascolti per La vita in diretta con Alberto Matano che 'spicca il volo' dopo lo stop di Pomeriggio 5 per la pausa estiva. Il talk show di Rai 1, ieri pomeriggio, ha ottenuto un ascolto di oltre 2 milioni di spettatori arrivando a toccare il 22,10%.