Colpi di scena attendono i telespettatori di Mr Wrong - Lezioni d'Amore: le anticipazioni provenienti dalla Turchia svelano che Ezgi e Ozgur cominceranno a sentirsi attratti reciprocamente. I due giovani, però, dovranno fare i conti non solo con il nuovo sentimento che sta nascendo tra di loro, ma anche con le rispettive madri. Queste ultime, dopo averli visti insieme al matrimonio di Ebru, si convinceranno che per i figli lasciarsi sia la cosa migliore. La situazione si farà sempre più complicata.

Ozgur geloso di Ezgi

Dopo essere stati al matrimonio di Kerem ed Ebru fingendosi una coppia, Ezgi e Ozgur torneranno a casa, affermando di essere lieti di essere ormai "liberi".

Da qui prendono il via le anticipazioni di Mr Wrong. I due giovani non sapranno che, dopo il loro teatrino in cui fingevano scenate di gelosia, le rispettive madri si convinceranno che i giovani non sono fatti per stare insieme e organizzeranno un piano per separarli. Frattanto qualcosa nel cuore dei due protagonisti inizierà inaspettatamente a cambiare.

Ezgi, una volta a Istanbul, deciderà di mettersi in gioco per conquistare Serdar, ma l'appuntamento precedentemente preso salterà di nuovo per un impegno del medico. A questo punto Ozgur continuerà a dare consigli alla vicina di casa per conquistare il dottore, ma non passerà inosservato ai suoi amici che il ristoratore inizierà a provare gelosia nei confronti di Ezgi, nonostante lo neghi anche a se stesso.

Ezgi divisa tra il dottore e il ristoratore

I pensieri di Ozgur sulla ragazza cominceranno a farsi più complessi, tant'è che durante un sogno Atasoy si vedrà intento a baciare la vicina, ma subito dopo vedrà Ezgi felice accanto a Serdar, svegliandosi di colpo. Anche Ezgi, però, non sarà da meno. La ragazza si dedicherà al nuovo lavoro presso il ristorante La Gabbia, dimostrando un interesse eccessivo nei riguardi del suo datore di lavoro.

E non è tutto: vedendo l'immagine riflessa in uno specchio, e chiudendo gli occhi, si immaginerà come una sposa felice proprio accanto a Ozgur.

Sempre più confusa dalle nuove sensazioni provate, Ezgi cercherà di annullare l'appuntamento con il dottore fingendo addirittura di essere malata. Cansu, però, convincerà la cugina a darsi da fare per non perdere l'occasione di uscire con un uomo che sulla carta è perfetto per lei.

L'arrivo della madre di Ezgi in città permetterà di evitare l'uscita con Serdar. I guai per Ezgi sono appena iniziati, visto che Nevim sarà convinta che Ozgur sia il medico. Gli equivoci complicheranno ulteriormente la situazione, mentre anche le amiche della pr la spingeranno a non lasciarsi affascinare da Atasoy.