Mr. Wrong - Lezioni d'Amore avrà un destino ben diverso da DayDreamer - Le ali del sogno. La soap turca, che ha visto il ritorno sugli schermi di Canale 5 della coppia formata da Can Yaman e Ozge Gurel, gli amati Nazli e Ferit di Bitter Sweet - Ingredienti d'Amore, è composta da 14 puntate di 130 minuti ciascuno. Per essere mandata in onda nella fascia pomeridiana, gli episodi sono stati riadattati. Bay Yanlis, questo il titolo originale, conta in Italia 42 puntate: facendo un calcolo veloce il periodo estivo sarebbe già sufficiente per vedere il finale della soap, ma a quanto pare, visto che Mr Wrong andrà in onda anche in prima serata, la chiusura della serie verrà anticipata.

Mr Wrong durerà meno di DayDreamer

Mentre i telespettatori di Canale 5 hanno ancora nel cuore Sanem e Can, dal 31 maggio due nuovi personaggi si stanno conquistando l'affetto del pubblico, cioè Ezgi e Ozgur, i due protagonisti di Mr Wrong. Sebbene gli ascolti non siano equiparabili a quelli di DayDreamer, la serie è amata dalle fan di Can Yaman, che sono liete di poter vedere il loro beniamino ancora sul piccolo schermo con un look diverso rispetto a quello a cui aveva abituato le fan nelle precedenti soap.

Neanche in Turchia la serie ha ottenuto grandi risultati in fatto di share, tant'è che la produzione si è fermata prima del previsto. Per tale ragione una stagione sarà sufficiente per vedere il lieto fine tra il ristoratore e l'organizzatrice di eventi, anche perché Canale 5 ha deciso di dedicare la prima serata a Mr Wrong.

In particolare, il primo appuntamento serale con la serie, che continuerà ad essere mandata in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45, è previsto per lunedì 14 giugno. Non è escluso, poi, che seguano anche altri appuntamenti in prime time.

Le soap turche si impongono nel palinsesto italiano

La notizia, però, non deve destare particolare sconforto tra le sostenitrici di Can Yaman: l'attore turco, dopo la chiusura di Mr Wrong, sarà ancora presente nei palinsesti italiani.

Infatti, manca sempre meno all'inizio delle riprese di Sandokan, di cui l'interprete nato ad Istanbul sarà protagonista. In ogni caso, anche se gli ascolti sono stati un po' deludenti, le serie turche continuano ad essere seguite nel nostro paese.

A catalizzare l'attenzione del pubblico, infatti, c'è anche un'altra serie, Love is in the air.

Quest'ultima si sta affermando come rivelazione dell'estate 2021. Quindi, anche se Mr Wrong avrà una durata breve, i più romantici non resteranno orfani delle grandi e travagliate storie d'amore a cui gli attori della Turchia ci hanno abituato negli ultimi anni. È sempre più evidente che le produzioni estere sono molto gradite al pubblico italiano.