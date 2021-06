Fervono i preparativi per i palinsesti Mediaset dell'autunno 2021. Tanti i nomi e le novità che bollono in pentola così come le riconferme per alcuni dei volti noti della televisione commerciale. Tra questi è confermatissima la presenza di Maria De Filippi con tutte le sue svariate trasmissioni in onda sia in daytime che in prima serata. Occhi puntati anche su Gerry Scotti, Alfonso Signorini e Barbara D'Urso. Per Stefano De Martino, invece, pare che non ci sarà nessun passaggio sulle reti del Biscione.

Stefano De Martino resterebbe in Rai: palinsesti Mediaset autunno 2021

Nel dettaglio, per i palinsesti Mediaset dell'autunno 2021, si era parlato di un possibile approdo di Stefano De Martino sulle reti del Biscione.

Il conduttore e ballerino partenopeo era in pole position tra coloro che avrebbero potuto prendere il posto di Barbara d'Urso, in uscita dalla domenica pomeriggio di Canale 5.

Si era parlato di un nuovo programma di intrattenimento che De Martino avrebbe potuto condurre al fianco di Lorella Cuccarini, dopo che quest'anno hanno condiviso insieme l'esperienza ad Amici di Maria De Filippi.

A quanto pare, però, De Martino sarebbe fuori dal parterre di conduttori Mediaset, visto che avrebbe già rinnovato con la Rai.

Barbara d'Urso potrebbe tornare con Domenica Live

Per lui, infatti, si parla di un ritorno in prime time su Rai 2 con lo show Stasera tutto è possibile ma anche della conduzione di una serata speciale dedicata ai 60 anni della seconda rete, che sarà trasmessa a novembre in prime time.

Resta da capire, quindi, cosa succederà nella domenica pomeriggio di Canale 5. Le ultime indiscrezioni sui palinsesti autunnali, non escludono che possa esserci una riconferma di Barbara d'Urso con la sua Domenica Live.

La trasmissione, però, nel caso in cui dovesse tornare in onda manterrebbe solo la fascia del tardo pomeriggio, dalle 17:15 alle 18:45 circa, orario in cui va già in onda Pomeriggio 5, dal lunedì al venerdì (e riconfermato dal prossimo mese di settembre).

Maria De Filippi confermata nei palinsesti Mediaset dell'autunno 2021

Situazione differente, invece, per Maria De Filippi. La conduttrice regina indiscussa degli ascolti Mediaset, tornerà in onda in autunno con tutte le sue seguitissime trasmissioni.

A settembre, quindi, la ritroveremo al timone di Uomini e donne, il dating show dei sentimenti in onda nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Successivamente, poi, tornerà in prime time nella giuria di Tu si que vales e intanto sono iniziati già i provini per la nuova edizione di Amici, il talent show che debutterà tra ottobre e novembre prima in daytime e poi in prime time (a partire dalla primavera).