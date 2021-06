Le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore vedono Ariane in pericolo, proprio nel periodo più drammatico della sua vita. Nelle puntate in onda a luglio 2021 su Rete 4, Kalenberg continuerà la sua vendetta personale contro Christoph prendendosela anche con Selina. Quando Saalfeld verrà a sapere che c'è proprio lei dietro il tentativo di avvelenamento della sua amata, perderà completamente le staffe e sarà deciso a mettere in atto una vendetta esemplare. Intanto, Maja sarà preoccupata per la situazione di Cornelius che ha come unico obiettivo quello di incastrare Erik: è anche colpa sua se ha dovuto stare lontano così tanti anni, fingersi morto e ricorrere a una plastica facciale completa per cambiare identità.

Di seguito, le trame dettagliate.

Tempesta d'amore anticipazioni: il piano di Christoph e Werner

Non sarà facile per Maja tenere sotto controllo la tensione e lo stress dopo l'arrivo di Cornelius. Florian cercherà un modo per aiutare Cornelius a mettere Erik con le spalle al muro e così fingerà di riappacificarsi con il fratello, in modo da ottenere la sua completa fiducia.

Nel frattempo, Max inizierà a pensare di provare qualcosa per Vanessa quando vedrà Georg molto vicino a lei. Sarà troppo tardi per farle capire di essere interessato a lei?

Christoph e Werner continueranno con il loro piano volto a far credere ad Ariane di essere in procinto di morire a causa di una malattia terminale.

Per rendere credibile il tutto, le faranno ingerire con l'inganno dei potenti farmaci dal dottor Kamml: i loro effetti collaterali simuleranno alla perfezione un cancro all'ultimo stadio.

Qualcosa però, farà precipitare la situazione.

Ariane tra le fiamme, spoiler Tempesta d'amore

Selina ed Erik organizzeranno la festa di compleanno di Ariane, senza sapere che cosa sta per accaderle. Dopo aver assunto le pillole di Kamml spacciate per medicinali, avrà un mancamento e cadrà a terra priva di sensi.

Ariane si aggrapperà a un vassoio con delle candele accese e la stanza prenderà fuoco.

Per fortuna verrà salvata in extremis e portata in ospedale, dove apprenderà del poco tempo che le è rimasto. Ovviamente, dietro a questa ulteriore brutta notizia, ci sono Christoph e Werner.

Spaventata dall'ida di morire sola, Ariane proporrà a Erik di vendere tutto ciò che hanno per vivere a pieno i suoi ultimi giorni su questa terra.

Le anticipazioni di Tempesta d'amore raccontano che Kalenberg proporrà a Christoph di acquistare le sue azioni dell'hotel.

Christoph verrà a sapere che Werner vuole acquistare le azioni e gli consiglierà di non accettare. Cosa farà ora Ariane? Il colpo di scena è dietro l'angolo, perché Selina scoprirà per puro caso tutta la verità.