Temptation Island sta per cominciare e la curiosità per le coppie di fidanzati che metteranno alla prova il loro amore è tanta. Nella giornata di mercoledì 9 giugno sono iniziati a circolare in rete gossip riguardo al primo nome di un tentatore. Davide Basolo è uno dei single che potrebbe provare a tentare le ragazze nel villaggio in Sardegna. L'edizione del reality di Canale 5 sarà condotto da Filippo Bisciglia e, al momento, non ci sono altre informazioni in merito agli altri partecipanti al programma.

Temptation Island: il primo tentatore potrebbe essere Davide Basolo

Amedeo Venza ha informato i suoi follower che Davide Basolo parteciperà a Temptation Island nella veste di tentatore. L'influencer pugliese, infatti, ha inserito una storia sul suo profilo Instagram in cui ha scritto: ''Davide (il famoso alchimista ex corteggiatore di Giovanna Abate) è il primo tentatore di Temptaiton Island''. Amedeo ha inoltre condiviso ulteriori indiscrezioni riguardo Basolo, affermando: ''Sono già diversi giorni che non pubblica nulla sui suoi social''.

Temptation Island: i single sarebbero già partiti per la Sardegna

Amedeo Venza ha dichiarato anche che, proprio nei giorni scorsi, i tentatori e le tentatrici della nuova edizione della trasmissione di Canale 5, sarebbero partiti per l'isola delle tentazioni.

Il programma Temptation Island, anche quest'anno, sarà condotto da Filippo Bisciglia che, recentemente, aveva anticipato che il format della trasmissione, anche nelle nuove puntate, sarebbe stato lo stesso degli anni precedenti. Il presentatore aveva rivelato che le novità principali avrebbero riguardato le coppie.

La nuova edizione di Temptation Island: i rumor sulle nuove coppie

Prima dell'inizio di Temptation Island, come ogni anno, in rete circolano indiscrezioni riguardo le possibili coppie che potrebbero prendere parte al reality. Fra i tanti nomi fatti, ci sono stati quelli di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che si sono innamorati e fidanzati all'interno della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Anche alcuni volti noti di Uomini e donne sono stati fra i papabili candidati a partecipare alla nuova edizione del reality di Canale 5, fra i quali gli ultimi tronisti e troniste e le loro rispettive scelte. Da Filippo Bisciglia e dagli autori del programma, però, non sono emerse novità riguardo al cast. Non resta che attendere la prima puntata della trasmissione o ulteriori indiscrezioni in merito, per scoprire chi vorrà mettere alla prova il proprio amore e quali coppie continueranno a stare insieme anche dopo la fine del programma.