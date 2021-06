L'ex tronista di Uomini e Donne annuncia su Instagram la seconda gravidanza postando una foto in topless in cui mette in mostra il pancino già evidente e, a discapito di tutte le polemiche che circolano in rete su una gravidanza tenuta segreta, scrive: "Prima rispondo alle polemiche. È incinta, lo nasconde, non ha mai avuto quella pancia lei. È incinta e lo nega. Nascondere la gravidanza, che tristezza. Lo dirà nelle sedi opportune. Non vuole dirlo a noi che cosa ridicola. Ecc, ecc. Permettetemi solo di dire che credo sia sacrosanto diritto di ogni donna comunicare quando vuole una notizia così importante.

E lo si fa quando ci si sente sereni e pronti. È solo la diretta interessata può sapere quando arriva quel momento. E credetemi, non perché si voglia nascondere, come stupidamente leggo, ma mamme e donne sanno quanto siano delicati i primi mesi di gravidanza, quanto ci si senta responsabili, in tensione e piene di paure. Quanto la mattina, appena si aprono gli occhi, l'unica cosa che si spera è che tutto vada bene. Non è sempre tutta questione di Gossip. È una vita. Va trattata come tale. Fatta questa premessa e venendo alle cose belle, anzi bellissime, ora sono pronta a dirvi che ebbene si, aspettiamo un altro figlio".

La coppia

Rosa e Pietro si sono conosciuti negli studi televisivi di Canale 5 partecipando alla trasmissione Uomini e Donne, programma di Maria De Filippi, in cui Rosa era la tronista e Pietro il corteggiatore.

Proprio con lui è nato l'amore vissuto anche fuori dall'ambito televisivo, tanto da essere coronato con la nascita del primo figlio nel luglio del 2019, periodo in cui la coppia si voleva sposare, e rinviando le nozze proprio per il lieto evento.

La coppia ha vissuto un periodo di crisi verso la fine del 2020, hanno trascorso le feste natalizie separati, portando i fan a pensare che la storia fosse giunta al termine, ma per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi.

Alcune curiosità su Rosa

Nasce a Salerno, si dedica agli studi laureandosi in Economia e Management Strategico con 110 e lode, si mantiene gli studi svolgendo diversi lavoretti, tra cui quello di ragazza immagine, per cercare di essere sempre indipendente e, soprattutto, per aiutare i genitori, messi alla prova da una grave malattia del padre.

Nel 2012 vince nel programma Veline e nel 2016 diventa tronista, successivamente partecipa ad una puntata di Ciao Darwin, Nel 2018 partecipa anche all'Isola dei famosi, e durante una puntata Pietro gli chiede in diretta se vuole diventare sua moglie, Nello stesso format stringe un rapporto d'amicizia con Paolo Di Benedetto (vincitrice del GF Vip 2020). Ricopre le vesti d'attrice nei film Il sapore della vita e Poveri ma ricchi.