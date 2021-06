Torna su Canale 5 l'appuntamento con Temptation Island, il reality show delle tentazioni prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Anche quest'anno ci saranno nuove coppie che si metteranno in gioco e che testeranno la validità del loro sentimento per capire se quello che provano è vero amore oppure no. A guidare il "viaggio nei sentimenti" delle coppie in gara ci sarà Filippo Bisciglia, confermatissimo al timone di Temptation Island dopo gli ottimi ascolti delle passate edizioni. La messa in onda del reality show è prevista a partire da mercoledì 30 giugno in tv, poi però dovrebbe cambiare programmazione.

Iniziano le registrazioni di Temptation Island 2021

Nel dettaglio, le prime anticipazioni di Temptation Island rivelano che dal prossimo lunedì 7 giugno cominceranno le riprese di questa nuova attesissima edizione.

L'autrice Raffaella Mennoia, in una recente intervista concessa al magazine di Uomini e donne, ha fatto sapere che complessivamente dovrebbero esserci 6/7 coppie in gara.

Al tempo stesso Mennoia non ha escluso che anche quest'anno possano esserci delle coppie famose, di quelle già note al pubblico che segue le trasmissioni di Canale 5.

Dal 30 giugno la messa in onda di Temptation Island in televisione

Negli anni precedenti, ad esempio, è capitato più volte che alcune coppie nate a Uomini e donne venissero catapultate nel mondo di Temptation Island, così da poter mettere alla prova il loro sentimento. In attesa di scoprire se questo accadrà anche quest'anno, le anticipazioni legate alla programmazione televisiva del reality show Mediaset rivelano che la prima puntata è prevista il 30 giugno.

È questa la data scelta per dare il via al viaggio dei sentimenti delle coppie in gara quest'anno. Il motivo di questo inizio a fine giugno è legato al fatto che quest'estate su Rai 1, per tutto il mese di giugno, sono previste le partite degli Europei di calcio 2021, le quali attireranno l'attenzione di milioni e milioni di spettatori ogni sera.

Dalla seconda puntata sarebbe previsto un cambio programmazione

Per preservare il programma prodotto da Maria De Filippi, ecco che si è scelto di far debuttare Temptation Island nella serata di mercoledì 30 giugno, ma poi il programma dovrebbe cambiare giorno di programmazione. Non si esclude, infatti, che dalla seconda puntata in poi il reality show presentato da Filippo Bisciglia dovrebbe spostarsi al lunedì, serata in cui è sempre andato in onda negli anni precedenti, registrando risultati d'ascolto che hanno sfiorato anche il 26% di share.

La seconda puntata, quindi, dovrebbe andare in onda lunedì 5 luglio, come sempre in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset.