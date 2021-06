Cresce l'attesa per la nuova edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. In questi giorni sono iniziate le registrazioni per le nuove coppie che si metteranno in gioco all'interno del famoso villaggio che si trova in Sardegna, dove metteranno alla prova il loro amore. Lorenzo Amoruso, che lo scorso anno è stato uno dei protagonisti del reality show insieme alla sua compagna Manila Nazzaro, ha voluto dare dei consigli ai protagonisti che si metteranno in gioco, ricordando loro di rimanere se stessi.

Al via Temptation Island 2021: le nuove coppie pronte a mettersi alla prova

Nel dettaglio, anche quest'anno saranno sei o sette le nuove coppie che si metteranno alla prova all'interno del villaggio di Temptation Island.

Una sfida che si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena, dato che i protagonisti per ben 21 giorni, saranno lontani dai loro rispettivi partner ma vivranno a stretto contatto con un gruppo di tentatori single, pronti a mettere in crisi il loro sentimento.

Lorenzo Amoruso, che questa esperienza l'ha vissuta sulla sua pelle assieme alla fidanzata Manila Nazzaro, ha voluto dare dei consigli "tecnici" ai nuovi concorrenti del reality show prodotto da Maria De Filippi.

I consigli di Lorenzo per le nuove coppie di Temptation

"Il modo giusto per affrontare il villaggio? Semplicemente essere se stessi, a prescindere da ciò che questo potrebbe comportare", ha ammesso Amoruso aggiungendo che questo non è un tipo di trasmissione che nasce per mettersi in risalto, ma per condividere le proprie emozioni e raccontare la propria storia d'amore.

Lorenzo ha sottolineato che lo scopo di Temptation è quello di entrare nel villaggio per capire se la persona che si ha al proprio fianco sia quella giusta e non quello di crearsi un personaggio.

"Le maschere cadono sempre, soprattutto perché ci si trova ad affrontare delle situazioni imprevedibili", ha ammesso Lorenzo che ha poi consigliato alle nuove coppie di mettersi in ascolto e di essere pronti al confronto con il proprio partner, perché la gelosia è inevitabile.

Il retroscena di Lorenzo Amoruso sulla sua partecipazione a Temptation Island

Parlando della sua esperienza dello scorso anno, Lorenzo ha ammesso che la sera prima di addormentarsi, cercava sempre di confrontarsi con gli altri ragazzi all'interno del villaggio.

"Cercavo di rielaborare le tante domande che avevo in testa", ha ammesso Lorenzo aggiungendo che in questo modo sperava di poter arrivare al falò di confronto con Manila, avendo le idee chiare ma per lui non è stato sempre facile riuscire a scacciare via i dubbi che lo assalivano.