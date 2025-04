Cambio palinsesto per Tradimento nella programmazione di sabato 26 aprile su Canale 5. L'appuntamento con la soap opera turca è confermato nel daytime pomeridiano con un nuovo appuntamento extra-large che troverà spazio prima della messa in onda di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Questa settimana, però, la messa in onda della soap avrà una durata diversa: la nuova puntata speciale inizierà in anticipo rispetto alla scorsa settimana, prendendo la linea da Beautiful a partire dalle 14:38 circa.

Cambio programmazione per Tradimento su Canale 5

La programmazione di Canale 5 per questo sabato 26 aprile subirà delle modifiche nella fascia del day mattutino con la messa in onda di un lungo speciale del Tg5, in programma dalle 8:40 in poi, per seguire in diretta i funerali di Papa Francesco.

La diretta del telegiornale condotta da Cesara Buonamici andrà avanti fino alle 13:40 circa, quando poi ci sarà spazio per la consueta programmazione del diurno pomeridiano di Mediaset.

Beautiful andrà in onda in prima visione con una nuova puntata speciale che andrà avanti fino alle 14:35 circa, dopodiché spazio alle nuove vicende dei protagonisti di Tradimento.

La soap Tradimento si allunga nel pomeriggio di sabato 26/04

La soap opera turca con protagonisti Guzide, Tarik e Oylum, però, questa settimana andrà in onda in anticipo su Canale 5: la messa in onda risulta in palinsesto a partire dalle 14:38 e non dalle 15:05 così come è accaduto la scorsa settimana.

Questa settimana, quindi, gli appassionati di Tradimento potranno assistere alla messa in onda di una puntata più lunga della soap opera turca, che terrà compagnia al pubblico sempre fino alle 16:30 circa, quando poi andrà in onda il primo appuntamento del weekend con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Un ulteriore appuntamento con la soap turca è in programma anche domenica 27 aprile sempre nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Guzide indaga su Oylum, Behram in gravi condizioni: anticipazioni di sabato pomeriggio

Le anticipazioni della puntata di sabato pomeriggio 26 aprile di Tradimento rivelano che Guzide e Tarik decideranno di recarsi presso l'ospedale dove la donna diede al mondo Oylum per cercare informazioni sulla ragazza, dopo aver scoperto che non sarebbe lei la vera figlia biologica.

Intanto Kahraman chiederà a Oylum di poter portare il piccolo Can in ospedale così da poterlo far stare un po' di tempo con Behram.

Le condizioni di salute di Behram continueranno ad essere gravissime: l'uomo è in coma e i medici intendono interrompere i trattamenti che lo tengono in vita ma, la decisione finale, spetterà a sua moglie Oylum.