Manca davvero poco al ritorno in televisione di uno dei programmi più seguiti dell'estate: Temptation Island sta per debuttare con un'edizione tutta nuova, quella le cui registrazioni sono cominciate proprio in questi giorni. Mentre in Sardegna si lavora alle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 a partire da fine giugno, sul web si rincorrono i Gossip sulle coppie e sui single che parteciperanno all'edizione 2021 del format Mediaset.

Conto alla rovescia per il ritorno di Temptation Island

Temptation Island sta per tornare: tra tre settimane circa, infatti, andrà in onda la prima puntata dell'edizione 2021 di uno dei reality più amati dal pubblico, l'unico che viene trasmesso durante l'estate.

L'esordio del format condotto da Filippo Bisciglia è previsto per mercoledì 30 giugno ma, già dalla settimana successiva, dovrebbe traslocare nella prima serata del lunedì fino alla fine.

I nuovi appuntamenti dovrebbero essere sei in totale, quindi il programma sulle tentazioni amorose dovrebbe far compagnia ai telespettatori per tutto il mese di luglio, per poi concludersi i primi di agosto.

Stando a un piccolo spoiler della redattrice Raffaella Mennoia in una recente intervista, le coppie del cast saranno 6 o al massimo 7, e tra loro potrebbero figurare anche personaggi già conosciuti.

I rumor sul cast di Temptation Island

Visto che la messa in onda della prima puntata di Temptation Island è prevista fra tre settimane, è ipotizzabile che le riprese in Sardegna siano già cominciate.

Raffaella Mennoia, infatti, aveva anticipato che i lavori sarebbero partiti a inizio giugno, ovvero il tempo necessario per "confezionare" i nuovi appuntamenti con il reality di Canale 5.

Per quanto riguarda il cast che si trova già sull'isola che da anni ospita il format estivo, si sa davvero poco. Per il momento, infatti, sono circolate solamente indiscrezioni sui personaggi famosi che sarebbero stati scelti dalla redazione o per il ruolo di tentatore oppure per quello di fidanzato che sarà messo alla prova nei villaggi.

Stando a un rumor che ha riportato Amedeo Venza su Instagram, tra i single della nuova edizione di Temptation dovrebbe figurare anche Davide Basolo, l'ex Alchimista di Uomini e Donne, che ha provato a conquistare Giovanna Abate poco più di un anno fa.

Il meccanismo di Temptation Island

Le uniche certezze che si hanno attualmente sull'edizione 2021 di Temptation Island sono: la data di messa in onda della prima puntata (mercoledì 30 giugno per poi spostarsi al lunedì sera già dal 5 luglio) e il nome del conduttore.

A raccontare il viaggio nei sentimenti di 6 o 7 coppie formate da persone comuni e probabilmente anche da qualche personaggio famoso, sarà ancora una volta Filippo Bisciglia. Il romano è stato confermato nel ruolo di "padrone di casa".

I fidanzati che da fine mese metteranno alla prova le loro relazioni, vivranno in due villaggi separati per 21 giorni. Al termine dell'avventura, chi non richiederà un confronto anticipato si ritroverà faccia a faccia al falò definitivo. Il presentatore chiederà ad entrambi i membri di ogni coppia se intendono rientrare a casa da soli oppure insieme dopo aver convissuto per tre settimane con bellissimi ragazzi/e single.

Il regolamento del reality prevede anche che uno dei protagonisti possa lasciare il compagno e scegliere di approfondire la conoscenza con un tentatore: questo colpo di scena, però, è capitato poche volte nelle precedenti edizioni.