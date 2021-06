Da settembre si riaccendono i riflettori sul Grande Fratello Vip 6. Il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda con una nuova edizione dove si metteranno in gioco nuovi personaggi famosi. Tanti i nomi che sono circolati nel corso delle ultime settimane, tra cui anche la candidatura di Veronica Ursida, nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e donne. Tra i nomi al vaglio ci sarebbero anche quelli di Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan, mentre per il cast degli opinionisti arriverà la moglie di Paolo Bonolis.

Veronica Ursida di Uomini e donne, si candida per il Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, le ultime indiscrezioni sul cast di concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip 6, rivelano che in queste settimane gli autori stanno ragionando sulla rosa di nomi da scegliere per la nuova edizione che partirà il prossimo settembre 2021 su Canale 5.

Tra coloro che si sono candidate vi è anche un volto ben noto al pubblico di Uomini e donne. Trattasi della dama Veronica Ursida che, in una recente intervista, non ha nascosto che le piacerebbe potersi mettere in gioco in questo reality show.

"Lì farei uscire tutto quello che Veronica ha dentro", ha dichiarato l'ex dama di Uomini e donne la quale ha poi aggiunto di essere stata sempre una fan del Grande Fratello, al punto da seguirlo fin dalla primissima edizione con protagonisti Pietro Taricone e Cristina Plevani.

Tra i papabili concorrenti anche Katia Ricciarelli

In attesa di scoprire se gli autori del GF Vip 6 prenderanno in considerazione la candidatura di Veronica come nuova concorrente di questa edizione, tra i nomi che sono circolati vi sono anche quelli di Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan.

Per la prima, pare che Mediaset sia disposta a sborsare un compenso lauto e molto generoso per far sì che accetti di varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

La Trevisan, infatti, che in passato è stata tra le protagoniste di Non è la Rai ma anche di game show di successo come La Ruota della Fortuna, avrebbe sostenuto un casting per questa sesta stagione, ma al momento non sarebbe ancora certa la sua presenza.

La moglie di paolo Bonolis tra gli opinionisti del GF Vip 6

Capitolo diverso, invece, per quanto riguarda i nomi degli opinionisti del Grande Fratello Vip. A quanto pare, infatti, quest'anno Signorini avrebbe scelto di puntare su un duo tutto al femminile composto da Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis) e da Adriana Volpe, reduce dal flop di Ogni Mattina su Tv8.

A tal proposito, Bonolis commentando la notizia di sua moglie opinionista al GF Vip, ha ammesso che se lei ha accettato è perché evidentemente le piace questo programma.