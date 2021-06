Dovrebbe mancare pochissimo all'inizio delle riprese della nuova edizione di Temptation Island. A proposito del cast che si troverebbe già in Sardegna, Amedeo Venza fa sapere che dovrebbe vantare anche la partecipazione di un ex corteggiatore di Uomini e donne molto apprezzato: Davide Basolo, inizialmente conosciuto come il mascherato Alchimista nella versione virtuale del dating-show.

Rumor sui protagonisti di Temptation Island 2021

L'edizione 2021 di Temptation Island è alle porte: se la messa in onda della prima puntata è prevista per fine giugno, è proprio in questi giorni che dovrebbero cominciare a registrare in Sardegna.

Secondo ad un'indiscrezione che ha riportato Amedeo Venza sui social network, il cast del reality estivo di Canale 5 si troverebbe già sull'isola, tentatori compresi.

A proposito dei ragazzi che avranno il compito di far vacillare le coppie che hanno deciso di partecipare alla trasmissione Mediaset, pare che tra loro figuri almeno un volto già noto al pubblico.

L'influencer, infatti, il 9 giugno ha lanciato il seguente Gossip: "Davide, il famoso Alchimista ed ex corteggiatore di Giovanna Abate, è il primo single di Temptation". Per supportare la notizia che ha dato ai suoi follower di Instagram, il pugliese ha aggiunto: "Sono già diversi giorni che Basolo non pubblica niente sui suoi social e proprio di recente tentatori e tentatrici sono partiti per l'isola".

Il passato in tv del possibile volto di Temptation Island

Se Davide Basolo parteciperà davvero alla prossima edizione di Temptation Island, vorrà dire che ha accettato di rimettersi in gioco in un programma sull'amore dopo la delusione vissuta a Uomini e Donne un anno fa.

Il ragazzo, infatti, è stato uno dei protagonisti del trono di Giovanna Abate, la romana che ha avuto la possibilità di conoscere i propri corteggiatori anche virtualmente nel periodo di lockdown.

La ragazza, infatti, per tanto tempo è stata indecisa tra Sammy Hassan e Alchimista, ovvero lo spasimante misterioso che ha provato a conquistarla senza farsi vedere in viso per tre quarti del loro percorso nel format.

Per mesi sono state fatte ipotesi su chi si nascondesse dietro alla maschera di Salvador Dalì che il giovane indossava davanti alle telecamere, ma soltanto poco prima della scelta ha deciso di mostrarsi a tutti nel suo vero aspetto.

L'avventura nel dating-show di Maria De Filippi, però, non finì bene per Davide: Giovanna gli preferì Sammy e la storia d'amore non durò neppure un mese dopo lo spegnimento dei riflettori.

Prime indiscrezioni su Temptation Island

Anche se manca meno di un mese al debutto in tv di Temptation Island, sono trapelate poche informazioni sul cast che la redazione ha messo su recentemente.

L'autrice Raffaella Mennoia, ad esempio, ha anticipato che le coppie partecipanti saranno sei o sette e tra loro potrebbero figurare dei personaggi famosi (come è accaduto l'anno scorso con Antonella Elia, Manila Nazzaro e i rispettivi compagni).

Il meccanismo del reality estivo di Canale 5, dovrebbe rimanere invariato: fidanzati più o meno conosciuti vivranno per 21 giorni in due villaggi vacanze separati ma vicini, e soprattutto in compagnia di giovani ragazzi/e single pronti a tutto pur di mettere in discussione le loro unioni sentimentali.

Al termine delle tre settimane previste, i piccioncini si ritroveranno faccia a faccia al falò di confronto definitivo, durante il quale dovranno decidere se tornare a casa insieme oppure se lasciarsi definitivamente dopo aver capito di non essere fatti l'uno per l'altra. A conduttrice l'edizione 2021 di Temptation Island sarà ancora una volta Filippo Bisciglia.