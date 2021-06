Una delle ultime coppie che si è formata quest'anno a Uomini e donne è quella formata da Giacomo e Martina. I due sono stati protagonisti dell'ultima scelta di questa stagione trionfante del dating show sentimentale di Maria De Filippi: dopo un lungo percorso cominciato a gennaio, Giacomo ha deciso di uscire dal programma con la dolce Martina che gli ha detto sì. I due, in queste settimane, si sono subito attivati sui social per mantenere un contatto diretto coi fan e, in una diretta hanno parlato anche della possibilità di partecipare a Temptation Island.

Giacomo e Martina, la confessione su Temptation Island dopo Uomini e donne

Nel dettaglio, Martina ha rivelato che una delle prime discussioni che ha avuto col suo fidanzato dopo Uomini e donne, è legata proprio al reality show delle tentazioni di Canale 5, che tornerà in onda questa estate con la conduzione di Filippo Bisciglia.

"Non abbiamo mai preso in considerazione di farlo", hanno ammesso i due giovani innamorati smentendo così anche le voci legate al fatto che i due avessero rivelato a dei fan di essere in partenza per la Sardegna: infatti, in tanti avevano ipotizzato che tale partenza potesse avere a che fare proprio col reality show delle tentazioni Mediaset.

Niente di tutto questo, dato che al momento partecipare a questo tipo di trasmissione non è l'obiettivo di Giacomo e Martina.

Martina non ha gradito la risposta di Giacomo su Temptation

Eppure la ragazza ha svelato che ne hanno parlato dopo la scelta a Uomini e donne, per capire cosa ne pensassero reciprocamente e la risposta di Giacomo non le è piaciuta affatto.

"Lui mi ha risposto: 'non lo farei perché so già come andrebbe a finire, perché 20 giorni circondato da belle fi...", ha rivelato Martina riportando la risposta che gli è stata data dal suo fidanzato.

"Ma come fai a dire così?", ha subito sbottato Martina che ha confermato di fatto di non aver apprezzato la risposta del suo fidanzato e che si sono ritrovati a discutere per questo episodio.

La love story tra Giacomo e Martina dopo Uomini e donne

Per Martina, infatti, la reazione di Giacomo non sarebbe accettabile perché lei sostiene di essere quel tipo di persona che quando è innamorata di un altro, non guarda neppure gli altri che la circondano.

Litigi a parte, Martina e Giacomo sono pronti a prendere in mano le redini del loro amore post Uomini e donne e ormai vanno avanti per la loro strada.

L'unico ostacolo che, nei prossimi mesi, potrebbe mettere a dura prova il loro sentimento non sarà sicuramente il villaggio delle tentazioni di Canale 5, ma potrebbe essere la distanza che li separa. I due, infatti, vivono in due città diverse e decisamente lontane.