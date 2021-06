Cresce l'attesa per la nuova edizione di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, in onda da giugno in poi. Le registrazioni di quest'anno partiranno il prossimo 7 giugno: le coppie in gara e i nuovi tentatori di questa edizione sono già in partenza per la Sardegna, pronti a mettersi in gioco in questo nuovo viaggio delle tentazioni. In queste ore, però, sta facendo discutere la segnalazione social riportata da Deianira Marzano, la quale ha fatto sapere che una delle nuove tentatrici in realtà sarebbe già fidanzata e quindi starebbe prendendo in giro la produzione.

La segnalazione di Deianira su Temptation Island 2021

Nel dettaglio, anche quest'anno ci sarà una schiera di tentatori e tentatrici che avranno il compito di "provocare" le coppie che si metteranno in gara a Temptation Island.

La prerogativa dei tentatori, come da sempre, è quella di essere single e quindi completamente liberi da ogni rapporto sentimentale.

Eppure, stando alla segnalazione social riportata in queste ore dall'esperta di gossip Deianira Marzano, una delle nuove tentatrici che sarebbe stata scelta dalla produzione del reality show condotto da Filippo Bisciglia, in realtà sarebbe già fidanzata e quindi non sarebbe single, così come richiesto dal regolamento di Temptation.

Si tratterebbe di una ragazza di Torino, che stando a quanto riportato sui social dalle segnalazioni raccolte dall'esperta di gossip, sarebbe fidanzata già da tempo con un ragazzo e non avrebbe rispettato neppure le due settimane di quarantena obbligatorie che si dovrebbero fare.

Una nuova tentatrice sarebbe già fidanzata

Come testimonianza, ci sarebbe anche la foto che il ragazzo della tentatrice avrebbe postato pochi giorni fa sui social, prima che lei partisse per raggiungere Roma, in attesa poi di partire per la Sardegna per le riprese di Temptation Island.

Ma non è finita qui, perché sembrerebbe che la futura tentatrice e il suo fidanzato, in queste ultime ore, abbiano cancellato dai social ogni traccia riconducibile alla loro storia d'amore.

I due, infatti, pare che abbiano cancellato tutti i post e le foto in cui apparivano insieme e che testimoniavano la loro storia.

I due fidanzati cancellano tutte le foto dai social prima di Temptation Island

Il ragazzo, poi, come segnalato sempre da Deianira sui social avrebbe postato uno scatto in cui scriveva: "Le foto sono ricordi che peggiorano per quello non voglio fotografare".

Parole con le quali avrebbe confermato la fine della sua storia con colei che dovrebbe essere la nuova tentatrice di Temptation Island, sebbene fino a pochi giorni fa, tra i due tutto procedesse nel migliore dei modi.

Cosa succederà a questo punto? La produzione del reality show farà chiarezza dopo la segnalazione di Deianira? Lo scopriremo nelle prossime ore.