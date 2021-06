La stagione 2020/21 di U&D si è appena conclusa, ma sono già tanti i rumor che circolano sul cast di quella che debutterà a settembre su Canale 5. Un'indiscrezione che sta prendendo piede in queste ore sul web, è quella sul possibile esordio di Francesco Chiofalo nel Trono Classico: pare che Maria De Filippi abbia già selezionato l'ex volto di Temptation Island per il ruolo di protagonista delle nuove puntate del suo dating-show.

Gossip sulla prossima edizione di U&D

A meno di una settimana di distanza dalla messa in onda dell'ultima puntata stagionale di U&D, in rete già impazzano i nomi dei possibili protagonisti dell'edizione 2021/22, quella che debutterà sul piccolo schermo attorno a metà settembre.

Uno dei primi personaggi ad essere accostati alla poltrona rossa del dating-show di Maria De Filippi, è Francesco Chiofalo. Dallo scorso 2 giugno, infatti, sul web si rincorrono con insistenza le voci secondo le quali la presentatrice avrebbe già selezionato "Lenticchio" per gli appuntamenti che saranno trasmessi dopo le vacanze d'estate.

Il rumor che molti siti stanno riportando, dunque, sostiene che il tatuato romano sarebbe in cima alla lista dei desideri della redazione del format Mediaset, lo stesso al quale ha partecipato come ospite qualche anno fa dopo l'esperienza a Temptation Island con l'ormai ex fidanzata Selvaggia Roma.

Lo sfogo social del possibile nuovo tronista di U&D

Ad alimentare le chiacchiere su una sua possibile partecipazione a U&D, è stato lo stesso Chiofalo con alcuni contenuti che ha postato su Instagram di recente.

Proprio mentre sui social impazzava il gossip sulla sua candidatura a tronista della nuova stagione del dating-show, Francesco scriveva questo in una Stories: "Che bella notizia ho avuto oggi, anche se per qualcuno sarà una bruttissima sorpresa".

"Non posso spoilerare nulla, ma ne riparliamo a settembre. Confermato", ha aggiunto il romano nello sfogo che i siti stanno riportando il 3 giugno.

Stando a queste dichiarazioni, sembra proprio che "Lenticchio" abbia voluto avvalorare la tesi secondo la quale dopo l'estate sarà uno dei volti nuovi del Trono Classico. Il fatto che manchino ancora un po' di mesi al ritorno in televisione del format di Maria De Filippi, costringerebbe il ragazzo a non anticipare niente di quello che sta per accadere nella sua vita, almeno fino alla fine delle vacanze.

Le ospitate a U&D con Selvaggia Roma

Francesco Chiofalo non è un volto nuovo per la trasmissione condotta da Maria De Filippi. Dopo aver partecipato ad una delle prime edizioni di Temptation Island, il ragazzo è stato ospite del dating-show per aggiornare il pubblico sulla sua turbolenta storia d'amore con Selvaggia Roma.

Messo da parte il tira e molla con la concittadina, "Lenticchio" è diventato un opinionista dei programmi di Barbara D'Urso, Pomeriggio 5 e Live, dove ha raccontato dei tanti interventi chirurgici che ha fatto di recente al viso per piacersi di più.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, il possibile nuovo tronista di U&D è stato legato per circa un anno ad Antonella Fiordelisi, influencer napoletana ed ex tentatrice.

I due hanno fatto coppia per un lungo periodo, salvo poi dirsi addio quasi improvvisamente poco meno di un mese fa per ragioni che non sono state rese note.

Francesco, dunque, al momento è ufficialmente single e potrebbe rimanerci per tutta l'estate. L'eventualità di entrare a far parte del cast fisso del Trono Classico, "costringe" il giovane a non fidanzarsi con nessuno finché non inizieranno le registrazioni della nuova stagione del programma.