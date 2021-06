Isabella Ricci ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e donne. La dama del dating show di Canale 5 ha parlato del suo futuro all'interno del programma. Inoltre, ha fatto una confessione: Ricci ha sentito l'ex "pretendente" di Gemma Galgani. Tra Isabella e Aldo Farella c'è stato uno scambio di messaggi e una telefonata.

La dama ha chiuso con Andrea

La dama romana è arrivata negli studi di Uomini e Donne nel finale di stagione. Nonostante l'arrivo in ritardo, Isabella Ricci ha conquistato i presenti in studio, compreso il parterre dei cavalieri.

La diretta interessata ha spiegato di avere interrotto la frequentazione con Andrea: "Abbiamo obbiettivi diversi". Come riferito dalla dama, lei e Andrea in questo momento si trovano su due binari differenti. Inoltre, Isabella ha sottolineato che già nelle ultime puntate del dating aveva fatto capire le sue intenzioni.

'Nella vita tutto passa'

Durante l'intervista, Ricci ha fatto anche una rivelazione: "Aldo mi ha mandato un messaggio". L'uomo citato è l'ex corteggiatore di Gemma Galgani. La diretta interessata ha sostenuto di avere criticato Farella sul piccolo schermo per come erano andate le cose. A distanza di settimane, però, ha deciso di mettere l'astio da parte: "Nella vita tutto passa".

Dopo avere ricevuto un messaggio dal cavaliere, Isabella ha deciso di effettuare una telefonata a Farella perché non ama molto le chat: "Ho deciso di chiamarlo per augurargli una buona estate". La diretta interessata ha confidato di non essere una persona rancorosa, tanto da rimanere in ottimi rapporti con tutti i suoi ex. Ovviamente, la dama ha ribadito che non sempre riesce ad avere buoni rapporti con gli ex ma nella maggior parte dei casi accade.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Isabella parla del futuro nel dating

Con l'arrivo di Isabella Ricci, è nata una sorta di rivalità con Gemma Galgani. Le due donne più volte si sono scontrate, perché hanno in modo differente di vedere le cose. In merito ad un ipotetico ritorno a Uomini e Donne, la dama romana ha confidato di non volere tornare per discutere con Gemma.

Al contrario, l'intento di Ricci è quello di trovare l'uomo della sua vita. Dunque, sembra di capire che la prossima stagione Isabella Ricci tornerà sotto i riflettori di Canale 5: "Sono entusiasta di quest'esperienza e sono stata bene".

Per quanto riguarda il parterre femminile, Isabella ha ammesso di essere rimasta colpita da Elisa e Angela. La prima ritiene che sia una donna molto elegante mentre per la seconda ha confidato di avere un senso di protezione come mamma e figlia. A detta della dama, spesso Angela si pone nel modo sbagliato: "Se fosse mia figlia, le direi di farsi capire meglio dagli altri".