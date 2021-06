Si è sottoposta ad un delicato intervento chirurgico Giovanna Abate: l'ex tronista di Uomini e Donne e, ancora prima, ex corteggiatrice di Giulio Rasati, ha svelato, durante un'intervista rilasciata al Magazine ufficiale del dating show, di aver passato un periodo non troppo facile dal punto di vista della salute fisica. Per fortuna adesso si sta riprendendo e tra i suoi primi pensieri non c'è di certo quello di trovare un compagno. Al momento, l'unico desiderio di Giovanna è pensare ad organizzare le meritate vacanze.

L'ex tronista dopo l'intervento: 'Molto doloroso'

In seguito a dei forti dolori all'addome, Giovanna è stata costretta a rivolgersi ad un medico e ad operarsi per eliminare alcuni polipetti. ''Ho avuto serie complicazioni. Non ho mai subito interventi come questo e il post-operatorio è stato molto doloroso'', ha confessato Abate durante l'intervista a Uomini e Donne Magazine. L'ex tronista, che il pubblico di Canale 5 ricorda per il suo carattere risoluto e deciso, ha aggiunto che per ben due settimane è stata bloccata a letto. Per tale ragione non è stata autonoma e ciò l'ha molto disturbata, visto che lei è una persona molto indipendente.

Per fortuna, ad affrontare con lei questo momento difficile c'è stata la sua famiglia e le sue amiche del cuore che non l'hanno mai lasciata da sola.

Anche Sammy Hassan, che fu la sua scelta nel programma di Maria De Filippi, dopo aver saputo attraverso i social del suo intervento, si è interessato al suo stato di salute. Giovanna ha precisato di aver risposto educatamente al suo ex fidanzato, ma il tutto è finito lì, visto che con l'ex corteggiatore la storia, durata pochissimo, è chiusa definitivamente da molto tempo per via di diverse incomprensioni.

Giovanna confessa: 'Sono single!'

Al momento, Giovanna non ha un fidanzato al suo fianco. ''Sono single!'', ha ammesso l'ex tronista UeD. ''Ma chissà, magari la prossima volta arriverò a dirvi : ciao domani mi sposo'', ha proseguito la giovane. Adesso, comunque, il cuore di Giovanna è libero. Però, trovare un compagno non è tra le priorità della ventiseienne romana.

Qualche tempo fa, il nome di Abate era stato legato a quello del modello ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi Akash Kumar. Secondo quanto detto dalla diretta interessata, però, ad oggi non c'è ''nessun belloccio'' nel suo cuore.

Mentre progetta le sue prossime vacanze che si svolgeranno con molta probabilità tra Ibiza e Capri, Giovanna si sta godendo la libertà e il ritrovato stato ottimale di salute. Per l'amore ci sarà tempo, anche se da ciò che lei stessa ha dichiarato non è escluso che Cupido possa lanciare la sua freccia sul cuore della giovane.