Continua su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV americana Beautiful, che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle anticipazioni degli episodi in onda da domenica 27 giugno a sabato 3 luglio, Ridge correrà da Shauna e di fronte al suo rifiuto di non restare in città, le dirà di voler andare via con lei. Inoltre Sally non vorrà prendere in considerazione l'idea di raccontare la verità, così come suggerito dalla dottoressa Escobar, mentre Flo si mostrerà insofferente di fronte a tutta la situazione

Ridge vuole partire a Las Vegas con Shauna

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 27 giugno al 3 luglio, Quinn sarà l'unica ad essere contenta in quanto il bacio tra Bill e Brooke ha determinato la separazione di Ridge e Katie dai rispettivi compagni.

Intanto il Forrester dopo lo schiaffo dato a Bill, andrà da Shauna e proverà a convincerla a restare in città. Di fronte al rifiuto della donna, l'uomo deciderà di partire con lei alla volta di Las Vegas. Inoltre lo Spencer parlerà con Katie e la implorerà di darle il suo perdono e di non abbandonarlo.

Nel frattempo la Fuller ribadirà alla Logan che Ridge non tornerà più con lei e che la donna ideale per lui è Shauna. Ridge dal canto suo persuaderà Shauna a consentirgli di andare via con lui, ma la donna tentennerà in quanto vinto che l'uomo nutre ancora dei forti sentimenti verso la moglie.

Steffy e Zoe sono preoccupate per il futuro sentimentale di Flo e Wyatt

Secondo le anticipazioni televisive fino al 3 luglio, Zoe spiegherà a Flo il rischio che la ragazza sta vivendo, permettendo a Wyatt di vivere insieme a Sally. Intanto la Spectra riceverà la visita della dottoressa Escobar, che le dirà di raccontare la verità e di porre fine al raggiro.

Sally però sarà totalmente contraria e anzi penserà di conquistarsi le simpatie della dottoressa, promettendole di inserirla nel mondo della moda.

Nel frattempo Steffy e Zoe discuteranno in merito alla grave malattia con cui sta lottando Sally. Tutte e due le ragazze saranno preoccupate, non solo per le precarie condizioni di salute della Spectra, ma anche per il futuro di Flo e Wyatt.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infatti converranno sul fatto che il loro legame ne uscirà profondamente cambiato.

Flo parla con la dottoressa Escobar

In base agli spoiler della prossima settimana, Wyatt si prodigherà per salvare la vita a Sally. Spronerà la ragazza a cercare delle cure. Pure Flo si attiverà in tal senso e avrà un confronto con la dottoressa Escobar.

Di fronte a tutto questo la Spectra annuncerà all'amato Wyatt che prenderebbe in considerazione l'idea di farsi curare, solo se lui fosse al suo fianco.

Nel frattempo Sally farà di tutto per stare insieme a Wyatt, ma ormai sarà ben evidente come il giovane Spencer ha solo una forte compassione e amicizia nei suoi riguardi. Infine Flo si mostrerà insofferente e mal tollererà tutta la situazione ambigua che si è creata.