Dopo settimane di Gossip e mezze cose dette sui social network, Jessica Antonini ha finalmente raccontato la sua verità: l'ex tronista di U&D, infatti, ha rilasciato un'intervista per confermare la fine della storia d'amore con Davide Lo Russo. Sarebbe stato il giovane a mettere fine al rapporto dopo mesi di incertezze e promesse non mantenute: il figlio della romana, infatti, starebbe soffrendo parecchio per l'allontanamento improvviso del corteggiatore.

La versione della protagonista di U&D

È passato circa un mese dal giorno in cui Davide ha comunicato a Jessica la sua intenzione di non voler più portare avanti la loro storia.

A rendere pubblici alcuni particolari di questa mediatica rottura, è stata l'ex tronista in un'intervista pubblicata il 18 giugno dalla rivista ufficiale di U&D.

La romana ha parlato con i giornalisti dei motivi che avrebbero spinto l'ormai ex fidanzato ad interrompere il loro idillio, un colpo di fulmine avvenuto negli studi Elios lo scorso autunno.

"Sto cercando di superare questo periodo difficile. Verso fine maggio è finita con Davide e oggi penso avesse ragione Maria De Filippi quando mi diceva di essere più riflessiva", ha raccontato Antonini in uno sfogo che i siti di gossip stanno riportando nelle ultime ore.

"Lui non ha rispettato né me né mio figlio. Mi ha lasciata di punto in bianco e senza valide motivazioni", ha proseguito la giovane nello spiegare come mai tra lei e Lo Russo è tutto finito all'improvviso.

Le accuse dell'ex volto di U&D al corteggiatore Davide

Jessica si è lamentata del fatto che Davide non avrebbe mai veramente voluto costruire qualcosa con lei, tant'è che si sarebbe sempre tirato indietro nei momenti in cui il legame avrebbe potuto consolidarsi con una convivenza.

"A maggio ci siamo salutati alla stazione ed era strano.

Poi è sparito, non mi ha chiamata neppure quando è mancata la mia migliore amica", ha tuonato la romana nell'intervista rilasciata al magazine di U&D.

La bella Antonini ha anche fatto sapere che secondo lei Lo Russo non avrebbe mai preso sul serio il loro rapporto d'amore: "È stato scorretto con me e con mio figlio, che c'è rimasto male per delle promesse che non si dovrebbero fare a un bambino se si sa di non poterle mantenere".

L'ex tronista del dating-show Mediaset ha sottolineato che avrebbe preferito un confronto chiarificatore prima dell'addio, ma Davide si sarebbe limitato a qualche telefonata.

Il breve percorso della coppia a U&D

Jessica si è anche detta certa del fatto che la relazione con Davide è definitivamente chiusa: la ragazza non darebbe una seconda chance all'ex soprattutto perché sta vedendo suo figlio soffrire per una rottura non voluta da lei.

Antonini e Lo Russo sono stati i primi protagonisti del Trono Classico 2020/2021 a fidanzarsi in studio: Maria De Filippi notò immediatamente il feeling che c'era tra la tronista e il corteggiatore in esterna, per questo esortò lei a vivere qualsiasi tipo di emozione provasse.

A poco più di un mese dall'inizio del percorso nel dating-show di Canale 5, la romana annunciò la sua scelta. Sovvertendo le classiche regole del programma, Jessica comunicò a Davide la sua decisione durante un ballo, quello che ha dato il via ad una storia d'amore fatta di alti e bassi.

Nei mesi scorsi, infatti, la ragazza ha dovuto far fronte a parecchie segnalazioni che mettevano in discussione la sincerità del compagno: la diretta interessata ha sempre difeso il suo uomo, ma oggi che è tutto finito, sembra ripensare a quei gossip che probabilmente cercavano di metterla in guardia sull'uomo che ha conosciuto in televisione.