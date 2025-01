Dopo aver festeggiato l'inizio del 2025, i concorrenti del Grande Fratello hanno trascorso il resto della serata tra giochi e chiacchiere. Vedendo Javier Martinez saltare e divertirsi con gli altri inquilini, Lorenzo Spolverato ha pronunciato una frase che ha indignato il pubblico e la fidanzata Shaila Gatta: ha augurato al coinquilino di farsi male a un ginocchio.

Le parole che non piacciono ai fan

Continua l'astio di Lorenzo nei confronti di Javier. Dopo aver battibeccato nel corso delle nomination dell'ultima puntata del Grande Fratello, i due hanno ripreso le loro vite all'interno della casa.

Come dimostra un video che sta circolando su X, Lorenzo non riesce a nascondere l'antipatia che ha per Javier e spesso la esprime in modi che non piacciono ai telespettatori.

Mentre si trovava in giardino con Shaila, Lorenzo ha visto Javier che stava giocando e saltando con gli altri inquilini e gli ha detto: "Spaccati il ginocchio".

Questo commento ha indispettito sia i fan del reality che la stessa Shaila, che è subito intervenuta per rimproverare il fidanzato.

Lorenzo riferendosi a Javier che stava giocando a saltare con tutti gli altri

Spaccati il ginocchio

Quanta cattiveria questo ragazzo,altro che buono#grandefratello

Quest'uscita di Lorenzo ha fatto storcere il naso a gran parte del pubblico, soprattutto perché è stata interpretata come l'ennesimo scivolone del ragazzo che in diretta tv viene descritto come una brava persona che non direbbe mai nulla di male sugli altri.

Il parere degli spettatori

Le parole che Lorenzo ha pronunciato vedendo Javier divertirsi con gli altri inquilini, ha portato molti fan del Grande Fratello a esporsi sui social network per condannare questo comportamento.

"Lui stava giocando e gli ha augurato di spaccarsi un ginocchio. Quanta cattiveria ha questo ragazzo", "Altro che buono", "Inutile che provino a santificarlo in puntata, lui è questo", "Meno male che in passato ha subito brutte cose, è un falso", "Per fortuna che dice di voler migliorare come persona", "Invidia troppo Javier, vorrebbe essere lui", "Che bulletto", "Quanto lo soffre", "Gli autori provano a ripulirgli l'immagine, ma Lorenzo non perde occasione per dimostrare che persona è", "La sua ossessione per Javier non ha limiti", hanno scritto alcuni utenti di X dopo aver ascoltato quello che ha detto Lorenzo alle spalle di Javier.

Le dichiarazioni in confessionale

In un daytime del Grande Fratello che è andato in onda il 31 dicembre, Lorenzo ha ribadito che non lascerà stare Javier finché rimarrà nella casa.

"Se vado al televoto, io non esco. Non lo mollo", ha dichiarato Lorenzo in confessionale dopo l'ultimo prime time.

Lorenzo non comprende perché Javier sia il preferito del gruppo e del pubblico, anche perché questo gli impedisce di poterlo nominare in quanto immune.