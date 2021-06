Jessica Antonini ha reso pubblica la fine della relazione con Davide Lorusso. L'ex tronista di Uomini e donne, dopo avere rivelato i motivi dell'addio sul magazine dedicato al programma, sui social ha postato una chat in cui l'ex fidanzato mandava messaggi ad altre donne. La 29enne, con ironia e sarcasmo, ha riferito che, forse, quello era l'unico messaggio pubblicabile.

'Se parlo...'

In una storia di Instagram, Jessica Antonini ha pubblicato una chat in cui il suo ex fidanzato Lorusso mandava dei messaggi a una ragazza. La stessa ex tronista per descrivere l'episodio ha utilizzato l'hastag #igrandiuomini.

Ma non è tutto, la 29enne di Rieti ha spiegato che, dopo la rottura con Davide, le stanno arrivando moltissime segnalazioni sull'ex compagno. A tale proposito, la diretta interessata ha affermato: "Questo forse è l'unico pubblicabile, che dignità". La donna non ha nascosto che fino alla fine ha difeso a spada tratta Davide ma, sulla base di quanto accaduto, si è sentita in dovere di rivolgere delle scuse a tutte le persone a cui non ha creduto.

Infine, ha concluso: "Se parlo la figura diventa internazionale".

I motivi dell'addio

Nei giorni scorsi, in un'intervista rilasciata al magazine del programma, Jessica Antonini ha rivelato i motivi della rottura con Davide Lorusso. La diretta interessata ha ammesso di avere perso la testa per il suo ex corteggiatore, motivo per la quale non ha mai creduto alle segnalazioni che le arrivavano su di lui.

Come spiegato dalla 29enne, infatti, alcune ragazze l'avevano messa in guardia sul modus operandi di Lorusso: "Mi avevano detto che sarei stata lasciata con un biglietto o senza nemmeno una parola".

Stando alla versione dell'ex tronista, nonostante Lorusso non sarebbe mai andato a casa della sua compagna. Anche dal punto di vista intimo, il ragazzo sarebbe apparso piuttosto sfuggente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La giovane ha confidato di esserci rimasta male soprattutto perché Davide aveva fatto molte promesse a suo figlio, ma nessuna è mai stata mantenuta.

Davide Lorusso ha preferito il silenzio

L'ex protagonista di Uomini e Donne ha ammesso di essersi fatta delle illusioni sul rapporto che poteva nascere con Davide Lorusso. Jessica ha riferito di essere stata lasciata di punto in bianco, senza una vera motivazione.

Dopo averla accompagnata alla stazione, l'ex corteggiatore sarebbe sparito e solamente in un secondo momento, avrebbe contatto telefonicamente Jessica per dirle che non si sentiva sicuro della liasion.

Mentre Jessica Antonini ha deciso di vuotare il sacco, Davide Lorusso ha preferito la via del silenzio. Sui social, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne da tempo non condivide nulla con i suoi sostenitori.