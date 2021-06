In una recente intervista, un'ex dama di Uomini e Donne ha parlato a ruota libera dei motivi per i quali non ha partecipato alla stagione 2020/2021 del programma. Quando le è stato chiesto se le piacerebbe tornare in televisione, Veronica Ursida ha confermato e ha svelato che il suo sogno è entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip, un reality che le permetterebbe di farsi conoscere in tutte le sue sfaccettature caratteriali.

La frecciatina alla redazione di Uomini e Donne

Stanno facendo discutere le recenti dichiarazioni di un'ex dama di Uomini e Donne. Intervistata da un settimanale di Gossip sul suo mancato ritorno nel parterre del Trono Over dopo la fine della sua relazione con Giovanni Longobardi, Veronica Ursida ha fatto sapere: "Io volevo tornare e l'ho chiesto.

Non so se Maria De Filippi ha detto no e nel caso non so come mai".

La romana, dunque, non esclude che possa essere stata la conduttrice del dating-show Mediaset a "rifiutarla" quando mesi fa si è riproposta alla redazione per il ruolo di dama.

"Ho detto a loro che mi sarei voluta rimettere in gioco e sono diventata insistente quando ho sentito che mi venivano mosse contro delle accuse", ha proseguito la donna nello sfogo che i siti stanno riportando il 12 giugno.

L'unica apparizione di Veronica nella stagione 2020/2021 del format pomeridiano di Canale 5, è avvenuta in seguito ad attacchi che stava ricevendo da tempo soprattutto dall'ex Armando Incarnato: gli addetti ai lavori invitarono l'ex protagonista per potersi difendere dalle cose che venivano dette sulla sua persona davanti alle telecamere.

Il futuro in tv dell'ex volto di Uomini e Donne

Quando le hanno chiesto se tornerebbe nel cast di Uomini e Donne dopo la pausa estiva, Veronica ha immediatamente risposto: "Se a settembre mi venisse chiesto da loro, e fossi single, direi di sì".

Ursida, però, ha sottolineato che stavolta dovrebbe essere la redazione del programma a cercarla dopo mesi in cui è stata lei a rincorrere una seconda chance che non le è mai stata data nella precedente edizione.

Non si può dire lo stesso per altri storici protagonisti del Trono Over che proprio nel corso della stagione che si è appena conclusa sono stati richiamati per cercare un'altra anima gemella. Riccardo Guarnieri, ad esempio, è rientrato nel dating-show lo scorso autunno dopo aver metabolizzato la rottura con Ida: durante l'anno televisivo, il pugliese si è fidanzato e poi lasciato con Roberta Di Padua.

Anche Platano ha avuto la seconda possibilità che Veronica tanto agognava: poche settimane prima che il format andasse in vacanza, la bresciana è rientrata nel parterre per provare a voltare pagina in amore.

Il sogno televisivo della dama di Uomini e Donne

Qualora la redazione di Uomini e donne dovesse persistere nel non richiamarla, Veronica potrebbe accettare di prendere parte a un altro programma di punta di Canale 5.

"Magari al Grande Fratello Vip potrei mostrare quello che ho dentro. La mia follia ma anche le mie fragilità", ha fatto sapere Ursida prima di svelare di aver già fatto diversi casting per il reality in passato, anche quando a partecipare erano solamente persone comuni.

"Questo è il mio sogno da sempre", ha concluso la dama del Trono Over che da oltre un anno è single e non riesce a trovare la persona giusta lontano dagli studi Elios.

Non è da escludere, dunque, che Maria De Filippi o Alfonso Signorini a settembre decidano di puntare sulla bella Veronica e sulla sua voglia di riscatto sul piccolo schermo dopo un anno passato a litigare con gli ex colleghi del cast sui social network (come è capitato con Armando o con Roberta).