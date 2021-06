Non accenna a placarsi la rabbia di Jessica Antonini nei confronti dell'ormai ex fidanzato. La protagonista dell'ultima stagione di U&D, infatti, continua ad attaccare Davide Lorusso sui social network, arrivando ad apostrofarlo con termini poco carini come "coniglio" o "pianta".

Il ragazzo, invece, ha raccontato la sua versione dei fatti al magazine del dating-show, prendendosi parte delle colpe per come sono andate le cose con la tronista.

La versione del corteggiatore di U&D

A quasi una settimana di distanza dalle prime dichiarazioni di Jessica, anche Davide si è esposto per commentare la fine dell'amore nato negli studi di U&D lo scorso autunno.

A differenza di Antonini, l'ex corteggiatore si è detto dispiaciuto per come sono andate le cose, soprattutto perché lui avrebbe preferito un periodo di riflessione anziché un drastico addio.

"Non sono sereno, non sto bene", ha fatto sapere Lorusso. Il ragazzo ha rivelato della richiesta che aveva fatto all'ormai ex fidanzata: allontanarsi un po' per capire come portare avanti la relazione.

"Non volevo abbandonarla, ma la situazione è precipitata. Litigavamo spesso e dei lati del suo carattere non mi andavano giù", ha aggiunto l'ex corteggiatore di U&D prima di lanciare una frecciatina alla romana.

Senza mai fare alcun accenno diretto alle insinuazioni che Jessica ha fatto sul suo orientamento sessuale ("Secondo me è gay ma ancora non lo sa"), Davide ha detto: "L'ho sempre trattata bene.

Non capisco perché debba buttare via tutto e rovinare anche il bello che c'è stato".

La risposta piccata della tronista di U&D

Dopo aver letto l'intervista che Davide ha rilasciato al magazine di U&D, Jessica ha usato Instagram per replicare duramente. La maggior parte delle cose che Lorusso ha detto non sono piaciute alla sua ex, la quale sui social network ha tuonato: "Hai inventato la scusa che volevi un periodo per te.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Hai scritto che non volevi lasciarmi. Certo, perché tu pensi che una donna, dopo che sparisci, stia lì ad aspettarti".

"Un coniglio in casa che scappa ogni due per tre non lo voglio. Una pianta sul divano, uno che non ha un progetto, uno che ha paura di affrontare la vita, uno che non cura la sua ragazza, uno che fa a gara della primadonna non lo voglio", ha proseguito Antonini nel suo sfogo.

L'ex tronista, poi, ha tirato in ballo il comportamento di Davide nel periodo in cui la corteggiava davanti alle telecamere: "Devo tirare fuori i messaggi e le fotine che mandavi prima del programma per far capire quanto hai preso in giro tutti?".

Botta e risposta a distanza tra gli ex di U&D

Nel lungo messaggio che ha rivolto all'ex, Jessica ha anche inserito frasi rivolte direttamente a lui come questa: "Impara il rispetto e l'educazione. Io ti ringrazio pure perché mi sono salvata. Recitare è il tuo forte. Invece degli addominali, curati l'anima".

L'ex tronista di U&D non ha risparmiato frecciatine al ragazzo col quale ha fatto coppia fino allo scorso maggio, lo stesso che ha scelto davanti alle telecamere del format condotto da Maria De Filippi.

La relazione tra i due è durata pochi mesi e, stando alla versione di Antonini, non sarebbe stata tutta rose e fiori come poteva sembrare dai contenuti che entrambi avevano pubblicato su Instagram. In passato, infatti, la romana si sarebbe ritrovata a dover affrontare delle segnalazioni su un presunto comportamento irrispettoso di Lorusso, alle quali non aveva dato retta perché troppo innamorata.

Ora che la storia è finita, Jessica ha ripensato a tutte quelle persone che hanno provato a metterla in guardia sul corteggiatore al quale si era legata in televisione.