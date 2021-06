Nelle prossime puntate di Love is in the air sarà una dichiarazione d’amore inattesa di Serkan a sconvolgere i piani di Eda. La giovane, infatti, verrà fermata dall'architetto prima di riuscire a partire per l'Italia. Le anticipazioni turche rivelano che la storyline partirà dal momento in cui Ayfer verrà a conoscenza del falso fidanzamento della nipote. Dopo lo shock iniziale, per allontanare Eda da Istanbul, la donna si rivolgerà alla madre, affinché l'aiuti a finanziare il percorso di studi della nipote in Italia. Ignara che ci sia lo zampino della nonna, la giovane sarà felice di partire e lo dirà all'architetto che, invece, mostrerà di non essere affatto contento della notizia.

Un malore di Bolat li avvicinerà, ma l'orgoglio dell'uomo rischierà di mandare tutto in fumo. Tuttavia per i due protagonisti ci sarà una svolta inaspettata.

Anticipazioni turche Love is in the air: Serkan tenta di convincere Eda a non partire

Serkan (Kerem Bürsin) tenterà inutilmente di convincere Eda (Hande Erçel) a non andare in Italia. La giovane sarà decisa a partire e questo farà sprofondare l'uomo in una grande tristezza, che il causerà un improvviso malore e la febbre alta. Dopo essere stata avvisata della situazione da Seyfi, la ragazza passerà la notte con lui. Mentre sarà delirante la pregherà di non abbandonarlo, dicendole di essere anche disposto a partire con lei. La mattina seguente, però, Bolat sembrerà non ricordare ciò che ha detto e questo spingerà Eda a non cambiare idea sul viaggio.

Tuttavia, nonostante abbia un appuntamento con Selin (Bige Önal), l'uomo non si arrenderà all'idea di perdere la giovane e inseguirà il taxi che la sta portando in aeroporto. Dopo averla fatta scendere, le chiederà di non partire e quando lei pretenderà un motivo valido per restare a Istanbul, lui le confesserà di amarla.

La notizia del falso fidanzamento si diffonde all'Art Life: Love is in the air, anticipazioni turche

Le anticipazioni turche di Love is in the air rivelano che, dopo la confessione fatta a Eda, Serkan la bacerà, poi le prometterà che entro due mesi, quando avrà risolto alcune importanti questioni dell'azienda, lui andrà con lei in Italia.

Secondo sempre le anticipazioni turche, una rivelazione fatta da Eda a Selin prima di recarsi in aeroporto, ovvero che lei e Bolat hanno finto fin dall'inizio di essere una coppia, complicherà la situazione. Intanto la futura moglie di Ferit (Çağrı Çıtanak) non avrà più intenzione di sposarsi. Inoltre, dopo aver capito che Serkan è innamorato della sua assistente, si confiderà con Piril (Başak Gümülcinelioğlu), rivelandole ciò che le ha riferito la fioraia. In poco tempo tutti verranno a conoscenza della notizia del falso fidanzamento.