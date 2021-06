Uomini e donne ritornerà in onda a partire dal prossimo mese di settembre con la nuova edizione, in onda come sempre su Canale 5. In questi giorni trapelano già le prime indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i nuovi tronisti del dating show sentimentale e tra i nomi venuti fuori vi è anche quello di Matteo Ranieri. L'ex fidanzato della tronista Sophie Codegoni, dopo la fine della loro relazione, sarebbe candidato al trono. Dopo i rumors delle ultime giornate, lo stesso Matteo ha scelto di rompere il silenzio ed ha fatto chiarezza su quello che succederà.

La verità di Matteo Ranieri dopo l'addio con Sophie di Uomini e donne

Nel dettaglio, Matteo Ranieri si è raccontato in una lunga intervista concessa al magazine di Uomini e donne, dove ha svelato che, dopo la fine della sua relazione con Sophie, non ha ancora cercato la nuova anima gemella.

Ad oggi, quindi, l'ex corteggiatore è ancora single, ma ha ammesso di non essere alla ricerca della donna della sua vita, perché in questo momento preferisce essere libero. A quanto pare, infatti, la delusione dettata dalla fine della love story con Sophie sarebbe ancora cocente per Matteo, il quale ha ammesso di aver fatto tanti sacrifici perché sognava e sperava di potersi fidanzare per davvero grazie a Uomini e donne.

Nuovo tronista Matteo Ranieri? Lui fa chiarezza

Ma cosa succederà il prossimo settembre? Archiviata la love story con Sophie, Matteo accetterà di rimettersi in gioco oppure no? Questa è la domanda che si fanno i tantissimi fan del ragazzo ligure, che in questi giorni viene dato in pole position come nuovo tronista del dating show di Maria De Filippi.

Nel corso dell'intervista, Matteo ha parlato anche di un suo eventuale ritorno in trasmissione a partire dal prossimo settembre, e la sua risposta sembra smentire i rumors circolati in questi giorni sul web e sui social. "Non credo o almeno non è un'ipotesi che ho preso in considerazione', ha ammesso Matteo quando gli è stato chiesto se accetterebbe di rimettersi in gioco nel dating show di Canale 5.

Francesco Chiofalo sarebbe il primo nuovo tronista di U&D 2021-22

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione con Matteo, le ultime news su Uomini e donne rivelano che il primo tronista ufficiale della prossima edizione dovrebbe essere Francesco Chiofalo, ben noto al grande pubblico per il suo trascorso a Temptation Island.

A rivelare questo retroscena è stato l'esperto di gossip Alessandro Rosica che, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha dato per certo l'arrivo di Chiofalo nel cast del dating show di Canale 5. Lo stesso Chiofalo, poi, sui social ha annunciato ai fan che ci sarebbe stata una novità importante che lo avrebbe riguardato e che avrebbe annunciato solo a settembre.