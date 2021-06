Cosa ci facevano a cena insieme due discussi ex protagonisti di Uomini e donne? È questa la domanda che si stanno ponendo i curiosi dopo aver visto le foto di Veronica Ursida e Stefano Torrese mangiare da soli in un ristorante di Roma. Quando hanno partecipato al dating-show di Maria De Filippi, i due non si sono avvicinati, ma la scintilla potrebbe essere scattata lontano dalle telecamere.

Avvistamento per due volti di Uomini e Donne

Per mesi sono stati protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, ma oggi Stefano Torrese e Veronica Ursida tornano a far parlare per una loro possibile frequentazione.

Alcuni blog di Gossip, infatti, in queste ore hanno reso pubblici gli scatti che i curiosi hanno fatto ai due durante quello che parrebbe un appuntamento romantico.

La dama e il cavaliere, infatti, sono stati avvistati all'esterno di un ristorante di Roma mentre cenavano da soli. Come si vede chiaramente dalle foto che stanno facendo il giro del web, la romana e il napoletano non erano in compagnia di amici o parenti, anzi hanno consumato il pasto su un tavolo per due. Gli scatti in questione pare risalgano alla fine di giugno, quindi è ipotizzabile che gli ex del dating-show si stiano conoscendo da un po', ma senza condividere foto o video sui social network.

Le mancate attenzioni social tra gli ex di Uomini e Donne

A catturare l'attenzione dei fan di Uomini e Donne sono state sia le foto che documentano l'incontro a cena tra Veronica e Stefano, che un mancato scambio di attenzioni social tra i due. Come confermano alcuni blog di gossip, infatti, la dama e il cavaliere del Trono Over non si seguono su Instagram nonostante si frequentino nella vita di tutti i giorni.

La scelta dei due di non tenersi d'occhio sul web, però, potrebbe dipendere da una precisa volontà di non rendere ancora pubblico il loro legame, sentimentale o amichevole che sia.

Da quando in rete hanno cominciato a circolare gli scatti del loro faccia a faccia in un ristorante di Roma, né Ursida né Torrese si sono ancora esposti per commentarli: la romana e il napoletano, infatti, tacciono sulle voci che li vorrebbero in coppia dopo la partecipazione al dating-show di Maria De Filippi.

Il passato negli studi di Uomini e Donne

Veronica e Stefano sono conosciuti esclusivamente per la recente partecipazione al programma Mediaset che permette a giovani, dame e cavalieri di trovare l'anima gemella. La romana è stata protagonista di Uomini e Donne per un paio di stagioni: la sua ultima apparizione, infatti, risale a circa un anno fa quando lasciò lo studio in coppia con Giovanni Longobardi.

Sebbene questa relazione sia finita nel corso dell'estate, Ursida non è più stata contattata dalla redazione per rientrare nel cast dell'edizione 2020/2021. Un'altra discussa frequentazione che la donna ha avuto negli studi Elios, è quella con Armando Incarnato. I due sono usciti insieme per un periodo, ma solamente dopo la rottura hanno reso pubblici i momenti d'intimità che hanno vissuto in precedenza.

Torrese, invece, è ricordato soprattutto per la turbolenta storia d'amore con un'altra storica dama del Trono Over, Pamela Barretta. La coppia è stata al centro delle dinamiche del dating-show per mesi, ovvero finché non è arrivata la decisione di lasciare il programma per viversi nella quotidianità. L'idillio, però, è durato poco e la bella pugliese è tornata in trasmissione più agguerrita che mai. Messo da parte il litigioso rapporto con Stefano, la dama si è legata ad Enzo Capo, cavaliere napoletano col quale si è frequentata per circa un anno sia davanti che dietro i riflettori di Canale 5.