Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 28 giugno al 2 luglio 2021, rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Occhi puntati in primis su Michele e Silvia: il loro rapporto apparirà sempre più in crisi, malgrado i loro amici si impegneranno a far tornare di nuovo il sereno. Intanto Filippo farà i conti con il verdetto dei medici, i quali gli hanno detto che potrebbe doversi sottoporre ad una delicato intervento chirurgico.

Silvia e Michele sempre più lontani: anticipazioni Un posto al sole 28 giugno-2 luglio

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole che saranno in onda fino a venerdì 2 luglio in televisione, raccontano che Filippo dopo il malore che lo ha colpito, si sottoporrà ad una serie di accertamenti medici e verrà fuori che l'uomo potrebbe doversi sottoporre ad un delicato intervento chirurgico.

Nonostante tutto, però, Filippo cercherà di non perdere il sorriso e soprattutto di non far preoccupare le persone che lo circondano e sono al suo fianco.

Guido e Mariella, invece, cercheranno di fare il possibile per favorire una riappacificazione tra Silvia e Michele, dato che il rapporto tra i due continuerà a fare acqua da tutte le parti.

Marina trascura la sua famiglia

Occhi puntati anche su Marina, la quale continuerà a trascurare la sua famiglia per potersi occupare delle sorti dei Cantieri e soprattutto permettere a Roberto di stare al fianco di suo figlio. Intanto Filippo e Serena cercheranno di tranquillizzare la piccola Irene, in merito alle condizioni di salute del suo papà.

E poi ancora le anticipazioni di Un posto al sole dal 28 giugno al 2 luglio 2021, rivelano che Silvia sarà sempre più stravolta dalla presenza di Giancarlo, ormai diventato un perno importante nella sua vita.

Alberto Palladini, invece, assetato dalla sua sete di vendetta e di soldi, chiederà a Niko di fargli da legale in una causa giudiziaria che si preannuncia particolarmente audace.

Filippo si prepara per l'intervento: trame Un posto al sole al 2 luglio

Rossella intanto riprenderà in mano le redini della sua vita e si preparerà ad affrontare anche il suo ultimo esame universitario.

Per Silvia, invece, arriverà il momento della resa dei conti finale e la donna dovrà prendere una decisione definitiva sul da farsi, circa la delicata situazione sentimentale che sta vivendo.

Le trame di Un posto al sole al 2 luglio 2021, rivelano che per Filippo arriverà il momento di doversi sottoporre all'intervento chirurgico: prima dell'operazione, il giovane Sartori si ritroverà circondato dall'affetto di tutti i suoi amici e in generale degli abitanti di palazzo Palladini.