Ad un mese dalla vittoria di Amici 20, Giulia Stabile appare più raggiante che mai. La ballerina, che compirà 19 anni tra qualche giorno, dopo aver passato uno splendido week-end a Vicenza, con la famiglia del fidanzato, nella giornata del 15 giugno, è stata protagonista di un set fotografico in quel di Fregene proprio in compagnia del suo Sangiovanni. La coppia è stata avvistata sulla spiaggia e immediatamente gli scatti rubati si sono diffusi in rete. Le immagini sono sfocate ma una cosa è ben nitida: l'amore tra il cantante e la ballerina non solo prosegue, ma si fortifica sempre di più.

La coppia del talent 'avvistata' in spiaggia

Non hanno neanche 40 anni in due, ma chi segue Giulia e Sangiovanni fin dal loro esordio a Amici 20 non può non aver notato la purezza di entrambi. Sarà per questa affinità che li lega che i due ragazzi sono l'unica delle coppie che si è formata durante il talent di Maria De Filippi a proseguire nella loro relazione. Se Alessandro Cavallo ed Enula non hanno mai fatto decollare la loro relazione, Martina e Aka7even si sono lasciati prima che il programma terminasse e Rosa Di Grazia ha reso ufficiale la rottura con Deddy, Giulia e Sangio hanno saputo ritagliarsi i loro momenti di coppia. Nonostante i vari impegni lavorativi, i due ragazzi non perdono occasione per passare tempo insieme ma nessuno dei due sta "usando" il loro amore per acquistare follower sui social.

Entrambi stanno cercando di proteggere il loro sentimento ma è inevitabile che non appena vengano avvistati il web si scateni.

Ed è quello che è accaduto non appena si è diffusa la voce che i due ragazzi si trovassero in spiaggia a Fregene. Giulia e Sangiovanni sono stati protagonisti di un set fotografico: giocherelloni e affiatati, i due ragazzi, da ciò che si può vedere dagli scatti rubati dai fan, sono più innamorati che mia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Sebbene le immagini non siano chiare, si vedono il cantante e la ballerina mentre si scambiano un bacio sul bagnasciuga e poi mentre si fanno degli schizzi con l'acqua. Da sottolineare che i due non fanno neanche un passo senza tenersi per mano.

Intervista di coppia o videoclip di 'Malibù'?

Immediatamente, dopo la gioia iniziale per aver visto i loro idoli uniti, tra i fan si è diffusa una domanda?

Di che tipo di set si tratta? Si è diffusa voce sui social che i due abbiano fatto un'intervista per Vanity Fair e che quello fosse il set fotografico per completare il servizio, ma subito dopo si è insinuato un altro dubbio.

Al loro arrivo a Roma dopo il week-end a Vicenza, la coppia è stata accolta da un discografico della Sugar, l'etichetta che ha preso sotto la sua ala Sangiovanni. E poiché qualche fan presente a Fregene giura di aver sentito la canzone Malibù, c'è chi pensa che si stesse girando il video della canzone. Questa idea non è poi così assurda: i follower richiedono da tempo di poter vedere Giulia come protagonista del videoclip di una delle canzoni di Sangio e Malibù potrebbe essere proprio il motivo giusto.

Per sapere con certezza cosa hanno combinato i due ragazzi in spiaggia toccherà attendere un po', ma al momento la certezza della stabilità della coppia rende già felici i fan.