Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 5 al 9 luglio, confermano che il misterioso personaggio destinato a perdere la memoria sarà proprio Filippo, come già intuito da molti. A quanto pare l'intervento andrà a buon fine, ma ci sarà un imprevedibile effetto collaterale dalle conseguenze devastanti. L'uomo infatti perderà i ricordi di tutto quello che è successo negli ultimi dieci anni, vale a dire, di fatto, tutta la storia d'amore con Serena, compresa la nascita della piccola Irene. Cirillo, devastata dal dolore, dovrà fare i conti con questa nuova realtà e spiegare alla figlia che non potrà ancora vedere suo padre.

Nel frattempo Sartori si sforzerà di rimettere assieme i pezzi della sua nuova vita.

Un posto al sole, trame 5-9 luglio: un'imprevedibile conseguenza

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà svelato l'esito dell'operazione chirurgica di Filippo (Michelangelo Tommaso). A quanto pare l'intervento andrà buon fine e occorrerà solo aspettare il suo risveglio. Nel frattempo amici e familiari, confortati dalla buona notizia, potranno tirare un sospiro di sollievo. Serena (Miriam Candurro) finalmente avrà modo di recuperare le energie, mentre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) mostrerà tutta la sua gratitudine a Marina (Nina Soldano) per averlo sostenuto in un momento così difficile. Si respirerà insomma un'aria di armonia, ma purtroppo il dramma sarà dietro l'angolo.

Un posto al sole, spoiler luglio: Filippo perde la memoria

Al risveglio di Filippo sarà lampante che qualcosa non sia andata per il verso giusto. L'uomo, per quanto in buone condizioni fisiche, non riuscirà a ricordare tutto quello che gli è accaduto negli ultimi dieci anni. Praticamente Sartori ha cancellato, dalla sua memoria, la storia d'amore con Serena ed è rimasto fermo all'ultima relazione con Carmen, inoltre ha rimosso il ricordo di Irene, laddove dovrebbe essere ancora vivo nella sua mente il ricordo di Valerio.

Gli spoiler rivelano che Ferri reagirà in modo rabbioso, probabilmente indirizzando la sua frustrazione contro i medici, mentre Serena verrà assalita dallo sconforto più totale.

Un posto al sole, puntate di luglio: la disperazione di Serena

Gli spoiler rivelano che i medici chiederanno ai parenti di pazientare, segno che tale condizione potrebbe non essere irreversibile.

In ogni caso Serena, almeno inizialmente, non potrà stare accanto a suo marito. Le anticipazioni non rivelano molto a riguardo, ma risulta palese che Filippo non riconoscerà sua moglie come tale. Quest'ultima, devastata dal dolore, dovrà anche spiegare alla piccola Irene (Greta Putaturo) che non potrà vedere suo padre. Nel frattempo Filippo faticherà, non poco, per rimettere assieme i pezzi della sua vita.