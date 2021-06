Presto una delle coppie dell’amata soap opera iberica Una vita entrerà in crisi: si tratta di quella formata da Bellita del Campo (Maria Gracia) e José Miguel Dominguez (Manuel Bandera). Quest’ultimo farà perdere la fiducia alla moglie, dopo averle detto soltanto in seguito di aver appreso che il nuovo arrivato Julio Exposito è suo figlio.

La cantante non la prenderà per niente bene, visto che per la troppa delusione non vorrà condividere più lo stesso tetto con il padre di sua figlia.

Una vita, spoiler: Josè Miguel confessa alla moglie di essere il padre di Julio

Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, Bellita non riuscirà a capire per quale motivo suo marito José Miguel trascorrerà le sue intere giornate in compagnia di Julio, conosciuto prima delle nozze di Felipe e Genoveva. La cantante a seguito dell’arresto di Maite (Ylenia Baglietto), finita in carcere con l’accusa di aver corteggiato una coetanea, inizierà a valutare l’ipotesi che l’uomo che ha sposato potrebbe essersi preso una cotta per il new entry Julio. Il signor Dominguez si vedrà costretto a essere sincero, non appena sua figlia Cinta (Aroa Rodriguez) gli dirà che sua moglie sta sospettando di lui.

In particolare José Miguel dovrà confessare a Bellita che Julio è suo figlio, avuto da una relazione sentimentale con la compaesana Rocio quando non aveva ancora alcuna storia d’amore con l'artista. Nonostante Dominguez si giustificherà con tante scuse, sua moglie amareggiata per il fatto di non averle parlato subito della questione non ci penserà due volte a cacciarlo via di casa.

Julio si sente in colpa, Dominguez deciso a fare pace con la moglie

A questo punto José Miguel prenderà in affitto una camera nella pensione di Fabiana e Servante, anche se il suo obiettivo sarà quello di riconciliarsi con la consorte. Intanto Bellita scatenerà la sua rabbia contro la nuova domestica Alodia (Abril Montilla), poiché essendo cugina di Julio sapeva del segreto che le hanno tenuto nascosto i suoi familiari.

Successivamente quest’ultimo assalito dai sensi di colpa per quanto accaduto tra suo padre e Bellita farà il possibile per parlare con l’artista: in particolare il ragazzo vorrà fornire dei dettagli sulla sua nascita.

Purtroppo la madre di Cinta si rifiuterà di ascoltare le parole di Julio, lasciandosi andare alla disperazione totale. Infine José Miguel sarà sempre più deciso a fare pace con la propria amata, una pace che però tarderà decisamente ad arrivare perché Bellita non sembrerà per niente disposta a dare una possibilità al suo matrimonio.