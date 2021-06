Il Paradiso delle Signore è una Serie TV di grande successo. In questi mesi estivi la Rai, essendo terminata da circa una settimana la quinta stagione ha deciso di trasmettere - dal lunedì al venerdì alle 15:55 - le repliche degli episodi della prima stagione de "Il Paradiso" in formato daily. Gli attori da lunedì 31 maggio sono tornati nei Videa Studio per iniziare le riprese della nuova stagione che andrà in onda a partire dal mese di settembre e non vedono l'ora di sapere cosa succederà ai loro amati protagonisti. Tra questi vi è sicuramente il Signor Armando Ferraris, il cui ruolo è interpretato dall'attore Pietro Genuardi.

L'artista, in una recente intervista al settimanale Novella, ha rivelato alcune curiosità in merito alla sua vita privata, ma anche in merito al suo Armando.

Chi è Armando Ferraris

Pietro Genuardi, volto noto nelle serie televisive (ha recitato anche in Centovetrine), come i suoi colleghi de "Il Paradiso" è consapevole di aver realizzato grazie anche al lavoro degli sceneggiatori e del regista, un prodotto di grande qualità che nel corso del target pomeridiano ha ottenuto un vero e proprio record di ascolti. L'artista che ha sempre mostrato un grande entusiasmo per questa soap, ha raccontato che per costruire questo ruolo si è ispirato ai suoi ricordi del passato degli anni '60. "Sono andato a ripescare i ricordi degli anni '60.

Ho fatto memoria delle persone che ho visto alzarsi la mattina. La morale era "è finito un periodo brutto, adesso dobbiamo ricostruire l'Italia".

Quello è lo spirito che ho messo in Armando". Pietro Genuardi, grazie alla lunga serialità della produzione, ha avuto la possibilità di costruire piano piano questo ruolo e soprattutto di portare in luce diverse sfumature emotive del suo ruolo.

Il Signor Ferraris è infatti un comunista convinto, un grande lavoratore e capo magazziniere della boutique milanese gestita dal Dottor Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) che si è innamorato perdutamente della Signora Agnese (Antonella Attili). Proprio per via dei sentimenti che l'uomo prova nei confronti di Agnese e per via dell'affetto che ha mostrato nei riguardi della famiglia Amato, il pubblico è riuscito a conoscere un lato caratteriale di Armando più romantico e più sensibile.

La vita privata dell'attore

Pietro Genuardi, che è sposato dal 2020 con Linda, si è descritto utilizzando tre parole. L'attore ha infatti affermato di essere nella vita di tutti i giorni "leale e accondiscendente". Soprattutto in amore, dopo aver conosciuto e sposato la donna della sua vita, l'artista ha avuto una evoluzione. "Sono stato lascivo fino a quando ho incontrato mia moglie. Lei è una donna fantastica. Stiamo molto bene insieme".