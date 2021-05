Prosegue l'appuntamento su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 7 all'11 giugno 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati su Alberto, il quale cercherà di intimidire Niko e in questo modo proverà a tenere sotto scacci Clara. Tra Raffaele e Renato, invece, la lotta non si placherà.

Anticipazioni Un posto al sole 7-11 giugno 2021: Raffaele e Renato ai ferri corti

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 7 giugno in poi, rivelano che Alberto Palladini deciderà di mettere alle strette Niko e proverà in tutti i modi ad intimidirlo in modo tale da poter mettere Clara con le spalle al muro.

Intanto le dispute tra Raffaele e Renato continueranno ad essere all'ordine del giorno: questa volta, però, i due coinvolgeranno anche gli altri inquilini del palazzo.

Alberto, intanto, si illuderà del fatto che la sua vita stia per ripartire da zero ignaro del fatto che il rapporto tra Patrizio e Clara sta diventando sempre più stretto.

Roberto Ferri, invece, proverà a capire quelle che sono le intenzioni di Lara mentre Raffaele proverà in tutti i modi a convincere i condomini del palazzo a schierarsi dalla sua parte nella guerra contro Renato.

Lara agisce contro Marina Giordano

E poi ancora le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, che saranno trasmesse fino all'11 giugno 2021 su Rai 3, rivelano che Clara malgrado la forte passione che sente nei confronti di Patrizio, deciderà di tenere a bada il suo istinto e quindi tornerà di nuovo sui suoi passi.

Intanto Lara deciderà di utilizzare la rissa con Marina a suo favore, così da poterla danneggiare. Un duro colpo per la dark lady di Un posto al sole, la quale si metterà subito all'opera per poter studiare un nuovo piano in grado di fargliela pagare e di metterle così i bastoni tra le ruote.

Pietro, invece, riuscirà a trovare un modo per cercare di risolvere definitivamente il suo problema con Biagio e così stabilisce che la sua prossima vittima sarà proprio Marina, tornata in città per aiutare Ferri a salvare i Cantieri dal fallimento annunciato.

Michele sempre più frustrato: anticipazioni Un posto al sole 7-11 giugno

Le trame delle nuove puntate della soap Un posto al sole in programma da lunedì 7 giugno 2021, inoltre, raccontano che Giancarlo cercherà nuovamente di potersi avvicinare a Silvia: cosa succederà tra i due? Prima o poi si lasceranno andare alla passione travolgente oppure riusciranno a placarsi?

Situazione sempre più difficile, invece, per Michele che continuerà a sentirsi frustrato per la situazione lavorativa che sta affrontando in questo periodo.